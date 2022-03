Londres disse que o exército russo teve “dificuldades” em avançar na Ucrânia.

Londres, 16 de março As forças agressoras russas estão a viver “problemas” na superação dos “desafios” colocados pelo país e fazer progressos, como destacado na última parte das informações militares britânicas esta quarta-feira. O Ministério da Defesa britânico disse em sua conta no Twitter que o avanço da Rússia na Ucrânia foi “bloqueado” devido à falta de manobrabilidade, que foi “explorada profissionalmente” pelos militares ucranianos. “Os militares russos estão lutando para superar os desafios colocados pelo terreno ucraniano.” Diz a parte anunciada pelo Ministério da Defesa. O relatório acrescentou que “os militares russos estão fortemente ligados à rede rodoviária ucraniana e relutam em manobrar fora de estrada”. “A destruição de pontes pelas Forças Armadas da Ucrânia também desempenhou um papel importante no atraso do avanço da Rússia.” Ele diz. O Ministério da Defesa também destacou que “se a Rússia continuar a falhar no controle do ar, sua capacidade de usar manobras aéreas com eficácia foi bastante restrita, limitando ainda mais suas opções”. “As táticas das Forças Armadas da Ucrânia exploraram profissionalmente a falta de manobrabilidade da Rússia, dificultaram o avanço da Rússia e causaram enormes perdas às forças invasoras”. Ele conclui. O melhor prc/mj