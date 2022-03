Lavrov diz que acordo sobre segurança com a Ucrânia está “próximo”

Redação internacional, 16 de março, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, estava “perto” de obter um acordo sobre a segurança com a Ucrânia na quarta-feira, informaram agências russas. Lavrov disse que a agência russa Interfax “tem uma série de formalização de acordos com a Ucrânia sobre o estado de neutralidade e garantias de segurança”. Moscovo e Kiev mantêm negociações para entrar hoje na sexta volta para chegar a um acordo para acabar com a invasão da Ucrânia, que foi ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 24 de fevereiro. O último contato desse tipo, realizado em uma videoconferência, aborda questões relacionadas à conquista de um cessar-fogo ou ao futuro status da Ucrânia, que, segundo a Rússia, não poderia entrar em organizações internacionais como a OTAN. Lavrov disse: “O estado de neutralidade (na Ucrânia) está sendo discutido seriamente, bem como as garantias de segurança”. Lavrov disse: “Isso é exatamente o que Putin disse em uma das conferências de imprensa de fevereiro. Todas as opções possíveis, garantias de segurança que são geralmente aceitáveis em todos os países, incluindo Ucrânia e Rússia, não devem ser estendidas pela OTAN”, reiterou a Interfax. E “Isso é algo que está sendo discutido nas palestras. Na minha opinião, há uma fórmula absolutamente específica que está próxima do consenso”, acrescentou. Algumas horas atrás, o presidente ucraniano Volodomir Zelensky disse que, embora a posição das negociações com a Rússia para um cessar-fogo seja agora mais realista, ainda leva tempo para a decisão de “interessar a Ucrânia”. Em uma mensagem divulgada esta manhã, Zelensky disse que, no início do 21º dia da invasão da Rússia, a posição das negociações “parece mais realista”, e a continuação das negociações é “difícil, mas importante”. “Ainda são necessários esforços”, porque “toda guerra termina em acordo”. INT-RML/HMA Preste atenção aos assinantes. A Agenzia Efe suspendeu temporariamente a produção de notícias na Rússia devido às ameaças colocadas aos jornalistas devido à reforma do direito penal recém-aprovada. A Efe relatará esta grave crise o mais longe possível em outros lugares.