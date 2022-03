Goggia vence a terceira Copa do Mundo de Downhill

Madrid, 16 de março Feminino Downhill World Cup foi esta quarta-feira pela terceira vez nas mãos de Sofia Goggia, Itália, que conquistou a vitória à frente de outra concorrente, Corinne Suter, da Suíça, na final de Courchevel (França). Os Estados Unidos Mikaela Shiffrin deram um grande passo em direção à vitória geral da Copa do Mundo A principal rival de Schiffrin, a eslovaca Petra Vlhova, ficou em 16º lugar. Goggia o condenou ao rebaixamento e adicionou títulos àqueles que já o haviam conseguido em 2018 e 2021. Há apenas um mês ela foi declarada vice-campeã olímpica na categoria especialidade de Pequim e conquistou a medalha de ouro em PyeongChang 2018 há quatro anos. Itália e Suter, que conquistaram a medalha de ouro em Pequim em 2022, conquistaram a vitória final do general de rebaixamento em uma corrida, e tudo chegou a Courchevel à frente de 75 pontos a favor de Bergamo. Suter teria que vencer para tirar o pequeno globo de cristal de Goggia, que ficou com 0,68 em 12º lugar em Shiffrin. Sutter tinha 0,98 no 19º. Na pista francesa de 2.307 metros de comprimento, hoje o americano de cobertura dura estava se aproximando de uma vitória absoluta na copa. Ele terminou sua descida às 1:27 ,00, seguido por Kristen Schuer da Áustria e Joana Halen da Suíça, ambos descendo para 0,10. Gozia marcou 504 pontos no ranking de rebaixamento, seguido pelos 407 e 339 pontos de Sutter para Ester Ledeka na República Tcheca. No ranking geral, Shiffrin marcou 1.345 pontos, que marcou 1.189 pontos sobre Petra Vlhova, da Eslováquia. O americano almeja a quarta vitória final sem medalha em seis eventos aos 26 anos depois de esquecer as Olimpíadas de Pequim. homens/jag