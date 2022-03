Equador soma 1.066 novos casos de covid-19 e acumula 850.765 em pandemia

Quito, 15 Mar Equador adicionou 1.066 novos casos de covid-19 na terça-feira, acumulando 850.765 positivos durante a pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde Pública em seu último relatório diário. O recorde de mortes cumulativas e confirmadas por covid-19 atingiu 25.158 (mais 4 do que na segunda-feira), além de 10.196 mortes “prováveis” com a doença, para um total de 35.354 mortes. A província andina de Pichincha, cuja capital é Quito, tem o maior número de infecções com 312.470 positivos, 576 a mais do que o recorde de segunda-feira; seguido pela costa de Guayas, cuja capital é Guayaquil, com 133.271 (51 adicionais). Em seguida aparecem as províncias de Manabí (54.651), El Oro (49.000), Azuay (40.907), Loja (33.127), Imbabura (29.049), Tungurahua (26.494), Cotopaxi (17.795), Los Ríos (17.208) e Santo Domingo de los Tsáchilas (16.684). Em relação à situação nos cantões ou municípios, o relatório afirma que Quito é a cidade equatoriana mais afetada pela covid-19 com 288.731 infecções durante a pandemia (mais 494 do que na segunda-feira), seguida por Guayaquil com 98.910 (43 adicionais). Mais tarde, surgem cidades como Cuenca (31.911), Machala (25.646), Loja (22.383), Ambato (20.180), Portoviejo (17.184), Ibarra (16.352) e Santo Domingo (14.726). O relatório diário sobre o plano de vacinação contra a covid-19 no Equador, com corte até 14 de março, especifica que foram aplicadas 32.710.303 vacinas, das quais 14.260.753 correspondem a primeiras doses, 13.656.578 a segundas aplicações e 4.792.972 a reforços. Do total de vacinas aplicadas, 16.039.461 provêm da farmacêutica chinesa Sinovac, 9.825.201 da norte-americana Pfizer e 6.238.356 da britânica AstraZeneca. Da mesma forma, 583.729 das vacinas inoculadas correspondem à chinesa CanSino, com uma única aplicação e que também é injetada como reforço. CHEFE fa/fgg/cpy