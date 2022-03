Embaixador israelense Galit Ronen: “O nome da pessoa responsável pelo ataque é Hezbollah e seu sobrenome”

Esta quinta-feira marcará o 30º aniversário do ataque à embaixada israelita na Argentina e haverá uma série de homenagens para comemorar o ocorrido em 1992, que matou 29 pessoas e feriu mais de 240 outras.

Em conversa com Infobae, o embaixador israelense Galit Ronen lembrou a dor de um ato terrorista e renovou sua demanda por justiça porque não havia autores que foram presos 30 anos depois.

Ele também descreveu em detalhes as atividades realizadas e que serão realizadas amanhã para salvar a memória do falecido e os horrores associados ao ataque à embaixada. “Esperamos justiça, mesmo que seja lenta”, disse.

“Trinta anos se passaram desde o ataque à embaixada israelense. Como você se sente depois de 30 anos quando não havia prisioneiros responsáveis por atos terroristas?

“Depois de 30 anos, podemos sentir que não há justiça. Por um lado, ele sente a dor e o vazio deixados por aqueles que não estão mais conosco. Por outro lado, ainda estamos procurando por justiça. Esperamos justiça mesmo que seja lenta. Queremos que seja. Na verdade, precisamos disso.

Por que ainda não há justiça depois de 30 anos?

“Não sei por quê. Meu trabalho é lembrar a vítima e dizer que sei quem é o responsável por ela. Seu nome é Hezbollah e seu sobrenome é Irã . Eles também estavam por trás do ataque da AMIA dois anos depois. O Ministério da Justiça argentino reconheceu isso. Sabemos quem os atacou. Temos um aviso vermelho. Devemos fazer tudo o que pudermos para capturar essas pessoas. Do lado de Israel, cooperamos em tudo o que podemos.

“Foi categórico. A pessoa responsável tem nome e sobrenome.

—A Suprema Corte da Argentina declarou claramente que o ataque foi realizado pela ala armada do Irã. Sabemos que o Hezbollah é o Irã e está por trás de muitos ataques. Duas vezes não só na Argentina, mas em outros países ao redor do mundo. Onde quer que o Irã esteja, há um problema.

“O caso está sempre nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Você acha que mais cedo ou mais tarde haverá justiça, ou você tem que se acostumar com isso que é um fato que não será punido?

“Não podemos nos acostumar com isso. A causa é inacreditável. O governo argentino colocou o Hezbollah na lista de grupos terroristas. Eles foram os primeiros no continente. Não podemos dizer que devemos nos acostumar com isso. Nunca nos acostumaremos com a falta de justiça.

Você acha que as células do Hezbollah foram dissolvidas na região ou ainda existem riscos potenciais?

“O que sabemos sobre o Irã é que ele ataca onde eles podem. Se eles pensam ou pensam que têm uma oportunidade aqui na Argentina, Israel ou em qualquer lugar do mundo, eles vão. Precisamos nos proteger e prevenir a nós mesmos. Eles querem se machucar em qualquer lugar do mundo.

Você tem medo de que possa haver um novo ataque à comunidade judaica na Argentina?

Eles podem se opor à comunidade judaica na Argentina, podem se opor à embaixada israelense, podem se opor a outras embaixadas ou podem ser contrários a símbolos de poder.Como o nome sugere, o terrorismo quer causar terror. Não seguimos nossa vida diária.Eles atacam onde podem.Mesmo na Argentina, isso pode acontecer em qualquer lugar.

O ataque à embaixada ocorreu em 1992, matando 29 pessoas.

—Desde que os ataques ocorreram na Argentina até agora, sete governos com sinais políticos diferentes passaram. Olhando para trás, como cada governo parou diante do ataque e por quanto tempo a investigação ocorreu?

“Não vou fornecer uma estrutura para todos os governos. Não deveria ser minha função. O que posso dizer é que não importa em qual governo esteja. Todos os governos são obrigados a fazer justiça, porque esse ataque não foi contra o estado de Israel, mas contra a Argentina. A Argentina é o país que nos hospeda. Os dois ataques foram contra a Argentina.

Lembra onde você estava no momento do ataque?

“Estou tentando lembrar onde estava desde que chego à Argentina. Não me lembro, eu era muito jovem. Não sei se fui estudante ou mochileiro. Eu não me lembro.

O que aconteceu, qual é a percepção do povo israelense de que 30 anos depois o sistema judicial argentino não encontrou o responsável?

— Não estamos apenas olhando para a definição da Argentina, estamos olhando para a Argentina. Estamos esperando por justiça. Não é só um olhar de fora, mas de dentro. Sabemos quem fez isso. Agora temos que manter os perpetradores na prisão.Nada traz pessoas que desapareceram, mas estão feridas em seus corações.Podemos fechar o círculo. Fizemos justiça onde pudemos, mas sabemos que os feridos ainda estão lá.

“O vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça virá a Israel esta semana, Gideon Saar. O que você vai fazer na Argentina?

“Falamos sobre justiça e é importante que você venha. Um evento central será realizado em Suipacha e Arroyo, onde as antigas embaixadas estavam localizadas. Este evento será realizado presencialmente, ao contrário dos últimos dois anos que foram virtuais devido à pandemia. Ele se reunirá com as famílias das vítimas.Desta vez, parentes de Israel também chegarão.Vamos conhecer os dois

- Você vai se encontrar com o presidente Alberto Fernández?

- Sim. Ele está se reunindo com o presidente e a oposição. Eu vou acompanhá-lo.

— Qual é a relação entre a Argentina e o governo israelense?

—A relação entre Israel e a Argentina é profunda. Eles são amigáveis. Como qualquer outro relacionamento, discordamos. No entanto, trabalhamos ativamente em ambos os lados para fortalecer esse vínculo de amizade. O primeiro lugar no mundo para onde o presidente viajou foi Israel. Isso é muito importante. Foi um sinal muito claro. Esta visita do Primeiro Vice-Primeiro-Ministro é importante. Quando há um desacordo, nós nos esforçamos para encontrar uma boa solução para todos nós.

“O que a embaixada fará com relação ao tributo?

“Este evento tem um protocolo que seguimos todos os anos. Há hinos, sereias, oferendas de flores e discursos. A Embaixada fez algumas coisas diferentes. A Football League criou um banner para cada jogo. Foi uma homenagem a esse evento. Muitas pessoas nasceram durante esses 30 anos. No Congresso, existe uma lei que estabelece que o que aconteceu com o ataque deve estar no currículo escolar. Para apoiar essa lei, fizemos um vídeo de 10 minutos para explicar em linguagem moderna o que aconteceu naquela época. Deixe os meninos saberem o que aconteceu antes de nascerem. Comemorar é educar para onde o ódio pode nos levar e lutar contra o ódio.

—Também foram realizadas campanhas audiovisuais.

“Fizemos uma campanha que diz “Os traços do terror ainda estão por nossa conta”. Fizemos um pequeno vídeo e nos perguntamos o que sobrou após o ataque.Cinzas foram deixadas.Havia também uma mensagem cultural. Alejandro Runner escreveu uma música especialmente para este aniversário.

Que mensagem você deixaria para as famílias das vítimas do ataque?

“Eu digo aos meus parentes que nunca irei para um lugar de dor onde eles estão. Não consigo imaginá-lo lá. Mas eu posso aceitá-los com amor e ajudá-los de qualquer maneira que eu puder. Nós nos lembramos de cada momento, todos os dias. Nós os aceitamos mesmo que nunca possamos entender sua dor.

