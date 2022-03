Eles estimam os danos da guerra em mais de 500 bilhões de dólares.

Odessa, Ucrânia, 16 Mar O governo ucraniano já estimou os danos causados até agora pela guerra lançada pela Rússia em 24 de fevereiro em US $565 bilhões, uma quantia que Kiev espera receber de Moscou e da ajuda de seus parceiros para reconstruir o país após o conflito, disse o primeiro-ministro, Denys Shmyhal. Em declarações recolhidas hoje pela agência de notícias Ucrinform, Shmyhal garantiu que esse valor é uma estimativa preliminar da reconstrução. “Estimativas preliminares dizem que as perdas diretas únicas para a Ucrânia são atualmente estimadas em $565 bilhões. Na verdade, esses são os fundos que serão necessários para reconstruir o nosso Estado, tanto às custas da Rússia como dos nossos parceiros”, disse o primeiro-ministro. Shmyhal fez estas declarações depois de se reunir ontem à noite em Kiev com os primeiros-ministros da Polónia, Mateusz Morawiecki; da República Checa, Petr Fiala, e da Eslovénia, Janez Jansa, bem como com o vice-primeiro-ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski, que manifestou apoio à invasão russa. O primeiro-ministro ucraniano referiu-se aos fundos e bens russos no exterior congelados pela comunidade internacional através de suas sanções e disse que seu governo está contando com a apreensão de tais bens para garantir a reparação. Mas garantiu que também espera ajuda da comunidade internacional “neste plano de reconstrução em larga escala”. “Pedimos ao mundo inteiro que ajude a Ucrânia a acabar com esta guerra, reabastecer os fundos de renovação de nosso país e reconstruí-la. Agradecemos a ajuda e o apoio que dezenas de países e milhões de pessoas em todo o mundo já estão fornecendo à Ucrânia”, disse Shmyhal. Ao mesmo tempo, afirmou que o seu Governo tinha criado um grupo para avaliar as perdas infligidas à economia ucraniana devido à guerra iniciada pela Rússia. Além dos objetivos militares e da infraestrutura básica na Ucrânia, o Exército Russo atacou casas e estabelecimentos civis, como hospitais e creches.