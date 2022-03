Uma audiência sobre uma ação judicial contra um fabricante americano de armas no México será realizada em 12 de abril.

Agora é a data da audiência preliminar e o governo mexicano entrará com uma ação oral contra uma empresa de armas em Massachusetts, EUA, que está processando por práticas comerciais descuidadas.

O Ministério das Relações Exteriores (SRE) informou na tarde de terça-feira com um comunicado que será divulgado no próximo dia 12 de abril.

Na audiência, o juiz ouviu a posição das partes sobre as reivindicações, respostas e defesas levantadas na declaração preliminar da isenção de responsabilidade, respostas e reivindicações, sete briefings de amigos no tribunal, e decidiu se o julgamento poderia prosseguir para a próxima etapa.

Vale ressaltar que o prazo do arsenal para responder aos tremores secundários do Ministério da Defesa mexicano, acusado de matar milhares de pessoas no México em 14 de março, foi prorrogado.

histórico

Em 4 de agosto de 2021, o governo mexicano entrou com uma ação contra os 10 principais fabricantes de armas do Tribunal Distrital de Massachusetts, alegando um ato negligente e sabendo que seus produtos foram traficados ilegalmente e fornecidos por grupos criminosos.

O processo foi movido contra fabricantes como Smith e Wesson, Century Arms, Colt Manufacturing, Glock, Luger e Barrett, enquanto o rifle de precisão 0.50 era uma arma de guerra usada por cartéis de drogas.

Em 22 de dezembro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução sobre o tráfico de armas apresentada pelo México, que condenou a distribuição de armas a atores não estatais, resultando em fornecimento e reafirmou a ameaça representada por armas de pequeno calibre e armas leves à paz e segurança internacionais.

Em vista disso, o ministro das Relações Exteriores Marcelo Evrad foi nomeado “Pessoa do Ano” no Controle de Armas 2021 em 14 de janeiro.