Nesta quinta-feira, 17 de março e sexta-feira, 18 de março, o Supremo Tribunal retomará a prática institucional de convocar audiências públicas que foram suspensas durante a pandemia. Nesse caso, discutiremos o caso levantado pela atriz Natalia Denegri contra o mecanismo de busca do Google. O motivo da ação judicial é uma categoria amplamente discutida na Europa e um precedente pendente no país, ou seja, por causa do chamado “direito ao esquecimento”.