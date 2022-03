Castillo planejava pedir antecipação das eleições no Perú, revela primeiro-ministro

Lima, 15 Mar O primeiro-ministro peruano, Aníbal Torres, revelou que o presidente Pedro Castillo tinha planejado apresentar um projeto de lei ao plenário do Congresso na terça-feira para o plenário do Congresso para o avanço das eleições gerais em seu país, mas ele finalmente recuou para dar “um última tentativa de concertação.” De acordo com Torres aos jornalistas, Castillo optou pelo diálogo e por “corrigir” a “instabilidade” que seu país está enfrentando devido à escalada das tensões entre o Executivo e o Legislativo, antes de apostar em uma nova convocação para eleições gerais durante sua aparição diante do hemiciclo peruano. “Houve muitos anúncios do presidente, mas faltou um anúncio que ele decidiu não fazer no último minuto. Ele me disse 'doutor, estamos fazendo uma última tentativa de concertação no Congresso, para corrigir essa instabilidade política que existe', reconheceu o chefe do gabinete ministerial. Castillo participou da sessão plenária do Parlamento na terça-feira para entregar uma mensagem incomum em meio à admissão para processar uma moção pedindo seu afastamento do cargo. A reunião havia gerado grandes expectativas depois de Torres anunciar que haveria “surpresas” e rumores se espalharam sobre a possível apresentação de um projeto de lei para adiantar as eleições gerais no país, algo que não aconteceu no final. O presidente aproveitou para apresentar as conquistas e metas de seus quase oito meses de mandato e para se separar “vigorosamente” das acusações contra ele por “setores midiáticos e políticos” que o ligam a supostos atos de corrupção. Durante seu discurso, Castillo reconheceu “erros e erros”, mas negou firmemente as acusações que o ligavam a atos de corrupção, que atribuiu a uma tentativa “sistemática” de um setor da oposição de questionar sua legitimidade. Nesse sentido, acusou um grupo de opositores de “não aceitar” seu triunfo eleitoral e de se dedicar a promover um “trabalho intensivo e sistemático” destinado supostamente “a obstruir o trabalho do Executivo com o único propósito de esvaziar o presidente ou encontrar mecanismos para cortar seu mandato”. Com o objetivo de pôr fim às “tensões e confrontos” entre os dois poderes do governo, Castillo pediu “pontos de acordo e consenso” para atender às demandas dos cidadãos e reverter a “crise institucional prejudicial e perniciosa” que seu país está enfrentando. “É hora de acabar com as disputas mesquinhas e trabalhar em prol de grandes objetivos nacionais. É hora de acabar com a polarização e a incerteza, que impedem nosso crescimento, progresso e desenvolvimento”, disse. O pronunciamento de Castillo no hemiciclo peruano veio um dia depois de os legisladores concordarem, por uma surpreendente enxurrada de votos, em submetê-lo a um julgamento de impeachment, que será resolvido em 28 de março. Nesse dia, Castillo ou seu advogado devem comparecer perante o plenário da Câmara para responder sobre os 20 pontos em que se baseia o pedido que visa afastá-lo do poder. A moção foi apresentada na semana passada pelo legislador Jorge Montoya, porta-voz do partido Renovação Popular, de extrema-direita, e foi apoiada em bloco por todas as forças políticas de direita, que dominam o Congresso, ao contrário da primeira tentativa de impeachment impulsionada pela oposição em novembro passado, quando os votos para admiti-lo para processamento. No total, 76 parlamentares votaram a favor da continuidade do processo, embora sejam necessários 87 votos para que a moção seja aprovada e o impeachment presidencial prossiga, uma meta que é improvável por enquanto. Segundo seus promotores, o pedido é baseado em uma série de “fatos objetivos” que merecem a remoção de Castillo por “incapacidade moral permanente”. Isso inclui as contradições que o chefe de Estado teria incorrido em suas declarações ao Ministério Público sobre supostas tentativas de influenciar promoções militares, embora o documento também mencione as nomeações “questionáveis” de pelo menos 10 ministros e a suposta existência de uma “sombra” gabinete” dentro do Executivo. Além disso, alude à intenção do presidente de submeter à consulta popular uma viagem ao mar para a Bolívia e às recentes declarações de uma empresária que denunciou ao Ministério Público uma suposta rede de corrupção entrincheirada no Executivo, algo que Castillo rejeitou “bruscamente”. CHEFE csr/dub/cfa