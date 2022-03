Billy Eilish, Reese Nath X, Olivia Rodrigo, se apresentando no Grammy Awards 2022

LOS

ANGELES, 15 de março (EFE News) .- Billy Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Jack Hollow e Brothers Osborne (indicados ao Grammy 2022) terão um show musical nesta gala de 64ª premiação, disse a organização em um comunicado na terça-feira. A apresentação será premiada com um prestigioso prêmio de música com outros músicos que também foram indicados para prêmios em várias categorias, como Brandi Carlile, grupo coreano BTS e outros artistas que ainda não foram confirmados antes de 3 de abril. Billy Eilish, Lil Nas X e Olivia Rodrigo competem nas categorias mais relevantes do álbum do ano, e os irmãos Osborne foram indicados várias vezes no gênero nacional. O BTS está se candidatando ao reconhecimento para a melhor música do grupo pop com a música “Butter” e Brandy Carlyle quer ganhar um Grammy pela música do ano por “A Beautiful Noise” realizada com Alicia Keys. Depois de ser adiado em janeiro devido à pandemia, o Grammy deste ano será realizado no MGM Gran Garden Arena em Las Vegas, EUA, em vez do Staples Center em Los Angeles, e será apresentado pelo comediante Trevor Noah.efe News gac/bpm/cópia