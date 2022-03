Billie Eilish, Lis Nas X e Olivia Rodrigo se apresentarão no Grammy de 2022

Los Angeles (EUA), 15 de março Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Jack Harlow e Brothers Osborne — que são indicados ao Grammy 2022 — farão um show musical na gala desta 64ª edição da premiação, informou a organização em comunicado na terça-feira. Esta performance será acompanhada por outros músicos que também são candidatos ao prêmio em diferentes categorias, como Brandi Carlile, o grupo sul-coreano BTS e outros artistas que ainda não foram confirmados antes de 3 de abril, quando esses prestigiosos prêmios de música serão concedidos. Billie Eilish, Lil Nas X e Olivia Rodrigo competem na categoria mais relevante, a de álbum do ano, enquanto a banda Brothers Osborne é multiplicadamente indicada dentro do gênero country. Por sua vez, o BTS está se candidatando para ganhar reconhecimento pela melhor música do grupo pop com a música “Butter” e Brandi Carlile aspira a ganhar o Grammy pela música do ano por “A Beautiful Noise”, realizada com Alicia Keys. Depois de ser adiado em janeiro devido à pandemia, este ano o Grammy será realizado no MGM Gran Garden Arena em Las Vegas (EUA) em vez de no Staples Center em Los Angeles, e será apresentado pelo comediante Trevor Noah. CHEFE gac/bpm/cpy