Biden anunciará $8 bilhões em ajuda militar à Ucrânia na quarta-feira

Washington, 15 de março (EFE News). - O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciará um novo pacote de ajuda militar de US $8 bilhões à Ucrânia amanhã quarta-feira, disse um alto funcionário da Casa Branca à Efe. O pacote totalizará $1 bilhão em apoio anunciado por Washington somente na semana passada. De acordo com autoridades, desde que Biden chegou à Casa Branca em janeiro de 2021, os Estados Unidos doaram US $2 bilhões em ajuda militar e humanitária para a Ucrânia. O anúncio de Biden virá no mesmo dia em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planeja fazer um discurso virtual para ambas as casas do Congresso dos EUA, e pela segunda vez ele se dirigirá aos legisladores dos EUA em menos de um mês. De acordo com o Wall Street Journal, citando autoridades norte-americanas, o pacote de ajuda incluirá um míssil antitanque de dardo e um míssil antiaéreo Stinger. Os militares dos EUA já forneceram à Ucrânia cerca de 600 mísseis Stinger e cerca de 2.600 mísseis de dardo, disse o oficial da Casa Branca à Efe. Os Estados Unidos têm esses mísseis na Europa e, recentemente, estão enviando mísseis para a Ucrânia por terra de países vizinhos da Polônia e da Romênia. De acordo com o Wall Street Journal, os fundos para financiar este novo pacote de ajuda estão incluídos no pacote de gastos assinado por Biden na terça-feira, que inclui US $136 bilhões em ajuda humanitária e militar à Ucrânia e ao Leste Europeu após a invasão da Rússia. Quando assinou a lei, o governante disse amanhã quarta-feira que os Estados Unidos “o que exatamente está fazendo na Ucrânia” e como o novo fundo vai “fortalecer rapidamente a resposta e ajudar a aliviar o sofrimento da guerra” será explicado com mais detalhes. Estamos trazendo isso para o povo ucraniano. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Rússia iniciou uma invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro para começar a bombardear grandes cidades, provocando mais de 3 milhões de refugiados. Notícias da EFE BPM/CFA