Bangladesh retoma julgamento por tragédia têxtil que está acontecendo de maneira escalonada

Azad Majunder Dhaka, Bangladesh, retomou as audiências de julgamento na quarta-feira dos responsáveis pela tragédia de Rana Plaza, um enorme complexo têxtil que entrou em colapso em 2013, matando 1.130 pessoas e ferindo mais de 2.500 pessoas, e sofreu sucessivas interrupções nos últimos cinco anos, reduzindo as esperanças das vítimas de justiça. Em 24 de abril de 2013, o 8º andar do prédio desabou, afetando trabalhadores de cinco fábricas têxteis que operam principalmente no prédio e trabalhadores com cerca de 30 marcas internacionais de roupas entre os clientes. Um dos sobreviventes foi Jakia Akter. Jakia Akter trabalhou em uma loja de seis andares quando o prédio desabou, mas ele não conseguiu evitar o desastre sem consequências. “Eu sobrevivi a esse incidente, mas agora vivo todos os dias porque tenho problemas de saúde e não posso trabalhar muito.” Ele lamentou Efe. Além dessa nova vida precária, a renúncia foi adicionada pelo atraso contínuo do julgamento nos últimos cinco anos, mas a mulher parabeniza que, talvez com a reabertura da justiça, ela possa finalmente estar com o responsável por arruinar sua vida. Mais de 5 anos de interrupções contínuas Depois de recolher o testemunho do autor no final de janeiro, uma audiência de julgamento foi retomada esta quarta-feira depois de cinco anos depois de o tribunal ter movido uma ação contra o proprietário do imóvel, Sohel Rana e outros 35. A disputa teve sua primeira audiência em 18 de setembro de 2016, mas desde então foi adiada repetidamente por várias razões processuais pela última vez há um mês. Naquela época, o proprietário do Rana Plaza e o réu principal foram adiados porque não podiam ser levados da prisão para o tribunal pelas autoridades. Anteriormente, o problema se deveu ao fato de que “dois réus receberam uma ordem de suspensão de um tribunal superior”. O procurador-chefe Sheikh Hemayet Hossain explicou à Efe que, sem esperar que a situação desses dois seja resolvida, “agora o tribunal decidiu conduzir um processo judicial”. Inicialmente, o número de réus era maior, mas as ordens de suspensão e a morte de três pessoas, incluindo o pai de Lana, baixaram esse número para 36, disse outro promotor, Shamsur Rahman. Entre os réus, apenas Rana está atualmente na prisão, onde também aguarda a resolução de outros casos pendentes. Lana foi condenada a 3 anos por propriedade ilegal em 2017. Nesse caso, o Ministério Público garante que ele pode provar o suposto assassinato contra ele, alegando que ele só recebeu permissão para construir um prédio de quatro andares e “ocultou informações para obter aprovação para um prédio de oito andares”. “Ele o fez com plena consciência de que a fundação do edifício não poderia suportar o fardo de um prédio de oito andares”, disse Rahman. Rahman destacou que o resto das pessoas foram acusadas de se envolver em “aprovar” o projeto. Punição exemplar Ativistas de direitos trabalhistas saudaram a decisão de retomar o julgamento dos proprietários de shoppings. Kalpona Akter, diretora executiva do Centro de Solidariedade dos Trabalhadores de Bangladesh, disse: “Testemunhas, pistas, tudo sobre este evento é tão claro que é surpreendente ver demorar muito”. “Sem apoio político, o julgamento teria começado há muito tempo. Até agora, devemos ter visto punição. No entanto, esperamos receber punições exemplares para que ninguém possa negligenciar tanto as preocupações de segurança dos trabalhadores”. Ele adicionou. Após o colapso ocorrido na cidade industrial de Sabar, perto da capital Daca, foram necessárias três semanas para que as autoridades removessem os detritos do local e recuperassem o cadáver. O governo de Bangladesh, empresas estrangeiras, organizações internacionais e proprietários de fábricas de roupas tomaram medidas diferentes de acordo com a tragédia. O salário mínimo foi aumentado, a lei trabalhista foi revisada e o controle da fábrica foi fortalecido para garantir a segurança do edifício. Uma pesquisa de 2019 da organização sem fins lucrativos Action Aid Bangladesh descobriu que 51% dos sobreviventes da tragédia ainda não podiam trabalhar devido a traumas físicos ou mentais. Os têxteis representam quase 82% das exportações de Bangladesh, atingindo US $38 bilhões no ano fiscal de 2020-2021.Maior câncer-hbc-igr/mont/ah (Foto) (Vídeo)