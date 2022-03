Badosa mantém vivo o sonho duplo e já está nas quartas de final de Indian Wells

Os anjos (EUA), 15 Mar O sonho da dupla em Indian Wells ainda está vivo para Paula Badosa. Depois de ser coroada no torneio do deserto californiano em 2021, a espanhola avança de forma constante nesta terça-feira ela se classificou para as quartas de final depois de derrotar o canadense equatoriano Leylah Fernández. Muito sólido do início ao fim, Badosa, sétimo no ranking da WTA, derrotou Fernández, número 21 no ranking mundial, por um duplo 6-4 em uma hora e 42 minutos. Badosa, que é o único espanhol a vencer Indian Wells e que conquistou nove vitórias consecutivas neste torneio entre o ano passado e este ano, enfrentará o vencedor do cruzamento entre a russa Veronika Kudermetova e a tcheca Marketa Vondrousova na quinta-feira nas quartas de final. A lendária Martina Navratilova é a única tenista a vencer duas vezes consecutivas em Indian Wells (1990 e 1991). Depois de derrotar a compatriota Sara Sorribes Tormo na terceira rodada, Badosa se enfrentou na terça-feira e na quadra central de Indian Wells com Leylah Fernández, de apenas 19 anos, mas que fez sensação em 2021 ao chegar à final do US Open. Badosa começou com muita segurança na parte de trás da pista e garantiu resolutamente seu saque. O espanhol logo colocou o serviço de Fernández em apuros, com um jogo muito ousado e colorido, mas também dedicado a cometer erros. A canadense salvou quatro bolas do “break”, mas no quinto seu revés foi para a rede e Badosa assumiu o controle da partida (4-3). Fernández reagiu imediatamente quebrando também o saque de Badosa, mas o espanhol respondeu sem perder tempo com uma nova “pausa” depois que uma magnífica direita cruzou para o canto (5-4). Badosa finalmente marcou o primeiro set dominando com seu saque e sua direita (81% dos pontos conquistados com seu primeiro saque). A imagem parecia muito boa para Badosa, pois em 2022 ele havia vencido todas as 11 partidas em que venceu o primeiro set. No entanto, Fernández intensificou no segundo set e foi muito mais agressivo contra um Badosa cuja única, mas a noite toda, foram falhas duplas (7 no total). A partida, de grande nível, experimentou no início do segundo set uma de suas etapas mais emocionantes, com os dois tenistas trocando golpes sem trégua. Badosa cerrou os dentes e resolveu duas bolas de “quebra” contra, mas seu momento veio com 0-40 a favor e 2-2 no placar. Fernández, cada vez mais frustrada com a confiabilidade de sua rival, conquistou três pontos seguidos e parecia ter saído dessa bagunça, mas finalmente concedeu a ruptura com um novo revés que ficou na rede (3-2). Com o vento a seu favor, Badosa exibiu seu melhor tênis, desmantelou a última posição de Fernández com grande força à sua direita e saque, e tirou o ingresso para os quartos de forma brilhante e lembrando a todos os seus rivais em Indian Wells que a defensora do título está ansiosa para repetir em 2022. CHEFE dvp/cav