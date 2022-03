Austrália expande processamento de terras raras para evitar a China

Sydney (Austrália), 16 de março O governo australiano anunciou na quarta-feira um plano para expandir o processamento de terras raras usadas pela indústria de alta tecnologia para contornar a dependência da China. “Atualmente, a China responde por 70 a 80% da produção e continua a se consolidar na cadeia de suprimentos. Essa iniciativa foi projetada para lidar com esse domínio.” O ministro australiano da Energia, Angus Taylor, disse em um comunicado. De acordo com esse plano, a Austrália alocará 243 milhões de dólares australianos ($175 milhões ou 160 milhões de euros) para quatro projetos de processamento de terras raras. A Austrália tem uma grande quantidade de minerais de terras raras, mas não tem capacidade para processá-lo porque a China o faz a um custo baixo. Esta é uma área que preocupa os Estados Unidos desde que Pequim ameaçou proibir a exportação desses recursos durante a guerra comercial entre os dois países em 2019. O renascimento do setor de minerais críticos e terras raras permitirá que a Austrália ganhe uma presença maior na cadeia de suprimentos relacionada à fabricação de smartphones, baterias recarregáveis, computadores, painéis solares, veículos elétricos, defesa e equipamentos avançados. Quase metade dos fundos anunciados hoje serão usados para a construção de uma instalação de refino de material de bateria de níquel, manganês e cobalto na região da Austrália Ocidental operada pelo centro PCAM da Pure Battery Technologies em cooperação com a Poseidon Nickel. O governo australiano também anunciou separadamente esta quarta-feira outro fundo no valor de 250 dólares australianos (cerca de 180 milhões de dólares ou 164 milhões de euros) para acelerar o investimento em projetos que fortaleçam a liderança do país no setor de minerais críticos. “O mundo está se tornando um lugar ainda mais incerto e queremos que a Austrália seja um parceiro seguro para empresas locais e globais que precisam dos minerais importantes que temos”, disse o primeiro-ministro Scott Morrison. A Austrália, o maior produtor mundial de lítio e o segundo maior produtor de zircônio, tem as maiores reservas minerais significativas do mundo usadas em tecnologias avançadas, como aeroespacial, defesa e telecomunicações.