Assista ao vivo Melga x Cienciano Vuelta: A que horas você assiste TV e canais na Copa Sul-Americana 2022?

Melga x Cienciano Live. 'Domino receberá um' pai 'para a rodada da Fase 1 da Copa Sul-Americana de 2022 no Estádio UNSA em Arequipa na terça-feira, 15 de março de hoje. Tudo começa às 19h30 no Perú no sinal DIRECTV na América do Sul (veja detalhes abaixo). Nesta nota, você pode acompanhar as partidas classificatórias minuto a minuto.

Eventos em tempo real minuto a minuto

Melga: Carlos Caseda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Paolo Reina, Matthias Lazo, Martin Pérez Gedes, Horacio Orzan, Alexis Arias, Bernardo Cuesta, Christian Bordakahar, Luis Ibérico

Substitutos para Melga: Cabajudo, Cabrera, Archimbo, Onkoi, Figueroa, Tandazo, Sanchez, Cáceres, Quevedo, Galeano, Luzan, Vidales

Cientistas: Miguel Vargas, Alexis Cosio, José Estrada, Paolo Fuentes, Luciano Ricalde, Angel Romero, Carlos Beltran, Nicolas Rinaldi, Kevin Sandoval, Danilo Carando, Adrian Ugariza.

Alternativas para Cienciano: Ramirez, Vardales, Kuruchet, Guerrero, Quintana, Juvchuk, Perleche, Ivanez, Duran, Aparicio, Barbieri, Carpio

Pré-visualização de Melga VS Cienciano

Na primeira mão, o placar terminou com 1-1, então quem: o vencedor é internacional, independentemente da pontuação Avançar para a fase de grupos do torneio.Se você amarrá-lo, você vai para um tiroteio por uma penalidade.Tenha cuidado: Não há mais um gol fora de casa.Tudo pode acontecer em Santo Agostinho.

Nesta semana, haverá 16 eliminatórias. Deve-se notar que nesta fase da competição, clubes do mesmo país vão jogar. Por exemplo, nas outras chaves do Perú haverá Sports Boys e Ayakucho FC, e na quarta-feira 16 eles estão jogando no Estádio Nacional. 'Rosados' está prestes a voltar para 2-0 da primeira mão.

Desde que Melga passou o fim de semana em um duelo contra o Alianza Lima para o Dia 6 da Liga 1 2022, ela receberá um enorme apoio de seu povo. Uma boa estrutura pode ajudar com o clima para a realização de partidas da Copa Sul-Americana.

Contra os 'brancos', 'Rosin Gross' voltou à vitória após 1-0 com Jean-Pierre Arquimbo. Os locais jogaram três partidas sem saber a vitória. Eles chegam a tempo para um duelo internacional.

Cienciano vai querer forçar Melgar a jogar seu jogo para não se surpreender Se você chegar à frente no placar, acabará caindo no desespero de seus oponentes porque eles não estão ou não estão na chamada 'Cidade Branca' do Perú.

Em 2003, para vencer o torneio e repetir sua façanha, Cuqueños saiu com uma partida 1-1 contra o Universitario no Ate Monument Stadium. E o fizeram com o gol do meio-campista equatoriano Fernando Guerrero. Foi um ponto de ouro.

Programação dos Laboratórios Melga VS Cienciano Copa Sul-Americana

- Peru/19h30

- Colômbia/ 19h30

- Equador/19h30

- Venezuela/ 20h30

- Bolívia/20h30

- Paraguai/21h30

- Uruguai/21h30

- Chile/21h30

- Argentina/ 21h30

- Brasil/ 21h30

Mel vs Sissianno: UNSAA.

