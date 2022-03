As equipes serão mais fáceis mesmo na pré-temporada mais curta.

Scottsdale, Arizona, EUA (AP) - Na quinta-feira, quando o jogo da pré-temporada começa, pode não haver muitos jogadores importantes.

O Arizona Diamondbacks é um dos oito clubes que abrem uma programação de exposições naquele dia, três semanas depois do previsto. Eles enfrentarão o Colorado Rockies em Salt Riverfield.

Se sua estratégia der o tom para outras organizações, será difícil para os atletas de calibre Vladimir Guerrero Jr., Max Scherzer, Mike Trout ou Clayton Kershaw acertar morcegos ou jogar direto na frente.

Torey Lovullo, gerente da Diamondbacks, disse esta semana que “nenhum dos jogadores que chegaram aqui na segunda-feira pedirá que eles se preparem no dia 17”. “Todos os jogadores que participarão de sua primeira partida contra as Montanhas Rochosas estão em um acampamento menor.”

Lovulo disse que segunda-feira foi o primeiro dia em que teve a chance de realmente ver o desempenho dos jogadores da Major League. O técnico da 5ª série afirmou que ficou impressionado com a forma como os jogadores foram preparados em meio à incerteza do bloqueio.

Ele acrescentou que isso afetará as estimativas de quando colocar os titulares em partidas de pré-temporada.

“Vamos cavar e ver quando eles entram no chão e no campo de jogo”, disse Lovulo. Eu disse isso. “Mas não será o caso no primeiro dia ou no segundo dia.”

As 30 equipes das principais equipes terão muitas opções de backup disponíveis para o primeiro jogo. Mesmo durante a greve, os acampamentos da Liga Menor foram conforme o planejado.

Em outras palavras, 40 atletas que não receberam salário treinam há várias semanas.

Os jogadores da Liga Principal, mesmo aqueles que se treinaram, tentam se atualizar.

Aaron Boone, gerente dos Yankees, disse que seus principais arremessadores dificilmente subiriam o monte na partida antes de domingo. Outros jogadores podem trabalhar um pouco a partir de sexta e sábado.

“Tudo depende do jogador, de uma forma ou de outra você tem que ouvir onde está seu corpo, o que se reflete no jogo.” Boone disse. “Acho que haverá dois morcegos nas primeiras três a cinco entradas. Obviamente, existe um calendário, mas queremos ser inteligentes. É por isso que também é importante que essas pessoas possam entrar no jogo e construí-lo gradualmente.”