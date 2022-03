A relação ambígua de Delacroix com a natureza

Paris, 16 Mar Eugène Delacroix afirma-se um grande pintor de eventos históricos e relegou sua paisagem ou composição animal para segundo plano, como testemunhou sua “liberdade de liderar pessoas”. A exposição em Paris agora está se recuperando para explorar o processo de sua criação. Desta quarta-feira a 27 de junho, “Delacroix and Nature”, instalado em museus e oficinas anteriores, vinculou o pintor francês (1798-1863) a um tema considerado menos nobre, mas mesmo assim mostra uma conexão que ele gostava. “Como muitos artistas daquela geração, românticos, ele tem um sentimento especial pela natureza. Ele gosta de andar, desenhar animais e fazer pinturas de paisagens, mas paradoxalmente, os passeios que tanto escreveu em seus cadernos raramente vêm de seu trabalho, o que ele explica à EFE. Ao fazer isso, força animais como tigres, leões ou cavalos a mostrar entusiasmo, ferocidade, movimento, e o esboço preparatório é “muito preciso”, mas na imagem final a imaginação prevalece com mandíbulas completamente torcidas ou anatomia irreal. Apresentada em uma sala que costumava ser uma sala de jantar, oficina, sala de estar ou sala no passado, a exposição mostra tudo, desde trabalhos anteriores a composições finais, como “La mer vue des hauteurs de Dieppe” ou “Étude de deux tiger” (1831). O primeiro, a pacífica vista para o mar da vila de Norman, criada por volta de 1852-1858, fez isso por si mesmo e não mostrou, e o segundo foi apresentado como um estudo “porque o assunto era um animal”, mas foi completamente completado com um grande formato de sua criação histórica. Delacroix mudou-se para a casa em “Rive Gauche” em Paris no final de 1857 e morreu lá.Embora estivesse alugando, recebeu permissão para construir uma oficina no jardim, e sua paleta e pincéis antigos ainda permanecem. Objetos de inspiração O pintor gostou da contemplação da natureza, do mar e das paisagens em sua vila em Champrosay, no sul da capital, ou na vila de seu amigo George Sand, na região de Berry, no meio do país.Plantas e animais eram fontes de infinito interesse para ele, mas essa paixão foi incorporada em pinturas mais relevantes ou quase sempre foi usado como objeto de estudo. “Ele nunca parou de pensar em trabalho, desenho, galhos ou formas de árvores, e muitas vezes árvores, plantas e animais aparecem no fundo de seu trabalho. É algo que ele sempre tem na cabeça.” A delegacia diz. Nascido na família diplomática de Charenton-Saint-Maurice (Charenton-Saint-Maurice) nos arredores de Paris, De Delacroix também destaca o paradoxo de iniciar uma grande jornada sem o espírito de viagem que deixou uma marca em seu trabalho. Nesse movimento, alguns dos animais que ele viu foram retratados em suas pinturas, e às vezes sua memória distorcia sua aparência real ou os aproximou de versões mais domésticas de animais, como o caso de um tigre com um rosto levemente felino. Ele não estava interessado em representações confiáveis, então ele não desenhou imagens na postura direta desses objetos. Ele trabalhou em trabalhos intelectuais reais de composições de várias fontes, como seu próprio estúdio ou o trabalho de um artista que ele admira, por exemplo, Rubens. “O cenário que ele exibe geralmente é um fundo para valorizar o personagem”, destaca esta exposição, lembrando que nunca mostrou uma paisagem como protagonista de uma vida que já falta em sua carreira. Martha Garde