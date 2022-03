A Fitch baixou a classificação geral de 31 bancos russos.

Em 15 de março, Nova York, a Fitch baixou o International Currency Issuer Risk Rating (IDR) de 31 bancos russos de “B” para “CC” e o rating de curto prazo de “B” para “C”. De acordo com o comunicado, a Fitch considerou o Decreto do Presidente da Rússia em 5 de março, que impõe “obstáculos intransponíveis” à capacidade dos bancos de fazer pagamentos programados de dívida em sua moeda original a certos credores internacionais. “Embora a implementação real deste estatuto não seja clara, acreditamos que o alto risco é melhor refletido na definição da Fitch de classificações 'CC' e, consequentemente, a possibilidade de alguma forma de não conformidade é alta”, afirma o memorando. Além disso, a agência destaca os riscos de uma maior intervenção em transações em moeda estrangeira e depósitos no setor bancário. Em 8 de março, a agência já considerava “iminente” reduzir a classificação de moeda estrangeira em títulos do tesouro de longo prazo da Rússia de “B” para “C” e não cumprir suas obrigações. Além disso, a Fitch reduziu a classificação VR de todos os bancos russos de “b” para “CCC”, a fim de “refletir uma forte deterioração no ambiente operacional para a realização de operações bancárias”. “As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia aumentaram muito os riscos económicos e financeiros do mercado, o que significa que existem riscos de crédito muito elevados que são importantes para a qualidade dos ativos bancários, solvência, empréstimos e perfis de liquidez”, concluiu a Fitch. Em 6 de março, a agência de rating Moody's rebaixou o memorando de solvência soberana do governo russo de “B3" para “Ca”, que já fazia parte do “junk bond” devido à expectativa de que o controle de capital do Banco Central da Rússia limitasse os pagamentos transfronteiriços, incluindo serviços de dívida, na Rússia Federação. JUPU/CFA