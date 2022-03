A estação chuvosa começa na Colômbia: há mais de 30.000 vítimas

A Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres da Colômbia (UNGRD) anunciou que a primeira estação chuvosa deste ano começará na segunda quinzena de março, o que já foi destacado pelo fenômeno La Niña, que deixou 30.600 vítimas e enormes perdas materiais.

Essas pessoas, que pertencem a aproximadamente 7.855 famílias em 226 municípios de 24 departamentos, foram vítimas de 421 incidentes envolvendo chuvas, como deslizamentos de terra e inundações ocorridos entre 1º de janeiro e terça-feira, 15 de março. Além das perdas materiais, 67 pessoas ficaram feridas durante o inverno, 48 morreram e 7 desapareceram.

Quase metade desses desastres ocorreu na noite das duas últimas semanas: de 1º a 15 de março, 12.600 das 3.554 famílias sofreram danos, 12 foram mortas, 14 ficaram feridas, 6 desapareceram; 1.840 casas foram afetadas e outras 33 foram destruídas.

Teoricamente, a primeira metade do mês fecha a temporada com a menor quantidade de chuva e seca que começou no último trimestre de 2021. No entanto, com a chegada de La Niña, a precipitação aumentou até o final de fevereiro. A transição entre as duas estações termina no final de março e a estação chuvosa dura até junho.

Depois de junho, mês em que se espera que La Niña continue com chuvas de baixa intensidade, espera-se que as condições climáticas voltem ao normal em outros pisos térmicos.

As áreas mais afetadas por este aumento de chuvas serão a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, uma previsão que coincide com desastres naturais ocorridos em Antioquia, Kauka, Cundimarca, Choco, Huila, Tolima, Região do Café, Nariño e Santander.

Além desses territórios já afetados pela chuva, as informações fornecidas pelo Instituto Colombiano de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) estendem o alerta ao departamento de Boyacá e ao sopé da Amazônia e Llanero.

A Agência de Socorro também destaca que durante o resto de março há um risco devido ao aumento do fluxo dos principais rios nas regiões andina, Pacífico e Orinocia, especialmente Cauca e Magdalena.

De acordo com Eduardo José González, diretor da UNGRD, eles estão dando avisos preventivos sobre a chuva.

Em Antioquia, mais de 600 famílias foram evacuadas do município de San Carlos. As vítimas foram levadas para abrigos temporários com o apoio das Forças Armadas. Vários cidadãos disseram à Blu Radio que não conseguiram remover seus pertences diante de uma inundação repentina. Eles perderam tudo considerando que havia pouca água no colo dos afetados que tiveram que deixar suas casas com o apoio de agências de socorro.

Em Santander, as inundações ocorreram tanto em Bucaramanga quanto na área metropolitana. Vários governos locais foram realizados. A comunicação foi interrompida devido ao alto nível dos rios e à inundação de alguns deles. Além disso, vários cidadãos relataram que as inundações afetaram diretamente suas casas porque a água cobriu vários centímetros. Principalmente nos municípios de Girón, Málaga e San Gil.

