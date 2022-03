4-2.Nova York deixa a Guatemala para chegar às semifinais no Conacaf

José Carlos Mobil Cidade da Guatemala, 15 de março Nova York, EUA, chegou à semifinal da Liga dos Campeões da concacaf na terça-feira graças a um gol fora depois de perder por 4-2 do Comunicaciones da Guatemala (5-5 no geral). Depois de chegar à Guatemala, onde conquistou a liderança na primeira mão de Connecticut (EUA) há uma semana, o campeão de futebol americano sobreviveu à derrota na segunda mão das quartas de final do torneio regional. Ele venceu Comunicaciones por 3-1 A partida parecia ser um procedimento para o clube da MLS (American Major League Football) depois de levar 1-0 e 2-1, mas vimos os americanos eventualmente exigirem o apito final e desistirem dos torneios mais importantes das federações de futebol da América do Norte, América Central e Caribe. (Konkap) Um jogo de loucura O atacante argentino Valentin Castellanos marcou em Nova York com um chute livre que esgueirou na parede pelo goleiro do Comunicaciones Kevin Moscoso em apenas 31 minutos. No entanto, os locais não desistiram no final do primeiro semestre do ano com o atacante costarriquenho Andrés Lezcano na Guatemala. Andrés Lezcano roubou a bola do terreno dos EUA e declarou empate com um chute forte O New York City assumiu a liderança novamente com o gol de Thales Magno no Brasil em 53 minutos, mas Comunicaciones, liderada por William Coito Olivera do Uruguai, respondeu com o gol de Nicolas Samaoa e Linner Garcia entre 69 e 72 minutos. O El Comunicaciones tentou fazer um retorno com quase 6.000 pessoas no Estádio Dorotheo Guamucci Flores, na Cidade da Guatemala, que é restringido pela covid-19 no segundo semestre do ano, aproximando-se da meta de José Contreras em 88 minutos. No entanto, não foi suficiente, e a equipe americana liderada pelo norueguês Ronny Deila conseguiu a qualificação depois de aguentar mais 6 minutos na região, e o clube guatemalteco estava perto de marcar um gol que lhe daria uma qualificação histórica. Devido a essa remoção, as Comunicaciones se concentraram no torneio Clausura no futebol local em 2022. Este torneio ocupa o terceiro lugar, mas há uma partida a menos, e agora está nas mãos do campeão local Malacateko. Ficha técnica: 4. Comunicação: Kevin Moscoso; José Correna, Alexander Larin, Nicolas Samayoah, Allen Yanez; Rodrigo Sarabia (m.71, Karel Espino), Jorge Aparicio (m.62, Linner Garcia), José Manuel Contreras, Andrés Lescano (m.62, Andres Lescano), Kevin Lopez (m.71, Ivan Garcia) Sia), Juan Ananga Nono. Treinador: William Coito Olivera (Uruguai) 2. Nova Iorque: Sean Johnson; Thiago Martins, Malte Amundsen (nº 60, Christopher Gloucester), Alexander Kallens, Maxim Shano; Nicholas Acevedo, Andres Jason, Alfredo Morales (m.60, Keaton Park), Maximiliano Morales (m.60, Thiago Andrade); Valentin Castellanos (m.60, Heber Araújo)) e talento mais grande. Treinador: Ronnie Daila (norueguês) Golo: 0-1, m.31: Valentin Castellanos. 1-1, m.44: Andres Lescano. 1-2, m.53: Grande tamanho. 2-2, m.69: Nicolas Samayoah. 3-2, m.72: Linner Garcia. 4-2, m.88: José Contreras. Árbitro: Ricardo Montero, Costa Rica. Ele deu comunicação a Anangono, Contreras e Lopez, e admoestou a cidade de Nova York a Morales. O evento: O segundo segmento dos quartos-de-final da Liga dos Campeões da concacaf jogou diante de aproximadamente 6.000 pessoas no Estádio Dorotheo Guamuchi Flores, na Cidade da Guatemala. jcm/msp (Foto)