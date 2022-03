3-0.Suarez e Uruguay Zazpe, da Argentina, classificam a East Oil

La Paz, 15 de março Os argentinos Facundo Suárez e Leandro Jazpe, Uruguai, selaram uma vitória por 3-0 contra o Royal Paris, do Oriente Petrolero, em um duelo entre a equipe boliviana e a fase de grupos da Copa Sul-Americana na terça-feira. A vitória desta noite foi adicionada à vitória da primeira mão 2-3 liderada pelo diretor boliviano Erwin 'Platini' Sánchez, alcançando 6-2 em todo o placar. O gol do inspirado argentino Ariete veio nos minutos 65 e 84, enquanto Zazpe marcou o 95º para a equipe que jogou em casa esta noite no Estádio Ramón “Tahuichi” Aguilera, em Santa Cruz. Conhecendo os benefícios da primeira mão, Oriente Petrolero encheu o meio-campista contra o Royal Paris, que tentou frustrar gols rivais através de um passe longo em busca de um atacante. A disputa de metade do setor se refletiu nos quatro cartões amarelos, onde o juiz equatoriano Augusto Aragão mostrou falta de oportunidades claras de pontuação durante o primeiro semestre do ano. Na segunda metade do ano, a situação não mudou muito, até que Suarez abriu uma conta após um difícil jogo privado devido a um erro no início do Royal Pari em 65 minutos. O treinador do “Real Estate” Julio Baldivieso decidiu fortalecer sua ofensiva e, nessa tentativa, o rival usou a lacuna no centro da quadra para provocar um contra-ataque com um final em Suarez por 84 minutos. Com a rendição do Royal Paris, o Oriente Petrolero teve tempo de dar graça a Zazpe Heather, que venceu o goleiro Daniel Baka. - Ficha técnica: 3. Leste Petróleo: Wilson Quinonez; Maximiliano Kerr, Sebastian Alvarez, Leandro Jaspe, Carlos Roca; Juan Rivera (m.54, Miguel Rios), Daniel Rojas (m.60, Juan Mercado), Victor Dorrego, Ricardo Sandoval (m.73, José Verdesio), Hector Sanchez (73 m., Hugo Rojas); Pacundo Suárez. Treinador: Erwin Sanchez. 0.Parque Real: Daniel Baka; Esteban Orpano, Gimmer Justiniano, Roberto Lujuraga (25, Jefferson Virreira), Marvin Bezarano; Emmanuel Amoroso, José Chávez (m.67, João Perez), Hernan Rodriguez (m.46, João Garcia), Rudy Cardozo (m.67, Pedro Azog); Rolando Blacks Byrne (m.63, Miguel Angel Murillo) e Gilbert Alvarez. Treinador: Julio Cesar Valdivieso. Golos: 1-0, m.65: Facundo Suárez. 2-0, m.84: Facundo Suárez. 3-0, m.95: Leandro Jazpe. Árbitro: O equatoriano Augusto Alarcón admoestou Rivera, Justiniano, Sanchez, Virreira e Orpano. O caso: A segunda mão da primeira etapa da Copa Sul-Americana jogou no Estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz. gr/carro