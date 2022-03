Em 15 de março, o General Assunção derrotou o Sol de America por 2-1 no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na terça-feira, para avançar para o Torneio Continental pela primeira vez em uma partida de retorno entre equipes paraguaias para avançar para a Fase de Grupos Qualificatória para a Copa Sul-Americana. Desta forma, o General Caballero confirmou o que fez na primeira mão ao derrotar o Sol de America por 0-3. Na participação de terça-feira, as pontuações foram rapidamente desiguais. O meio-campista argentino Juan Heinz marcou um gol na equipe liderada por Gustavo Bovadilla em 6 minutos. No entanto, o Sol de América rapidamente reagiu e empatou o jogo graças a Nildo Viera no futuro. Ele transformou seu pênalti em um gol em 9 minutos. Na segunda metade do ano, o general Caballero assinou a quadra com sua atitude em relação à vitória, e o peteca Ezequiel Alfonso marcou um segundo gol em 58 minutos e marcou um total de 5-1 pontos. A fase de grupos, acordada pelo General Caballero, inclui seis equipes da Argentina, seis equipes do Brasil e quatro clubes que foram eliminados na terceira fase da Copa Libertadores. O vencedor de cada zona pode avançar para 16 rodadas do torneio. O sorteio da Fase de Grupos da Copa Sul-Americana será realizado em Rouque (Paraguai) no dia 25 de março e será sorteado para a mesma instância da Copa Libertadores. SD/carro/porão