0-0.Jailson cobre o pênalti e avança os Estados Unidos para a fase de grupos

Guayaquil (Equador), 15 de março O goleiro Jailson evitou vários pontos em uma partida contra o Barcelona na terça-feira e recebeu um pênalti, o que permitiu que o brasileiro América Mineiro avançasse para a fase de grupos da Copa Libertadores. Mineiro, que empatou em 0-0 ao Barcelona na primeira mão, marcou o mesmo placar durante os 90 minutos regulares da segunda mão realizada em Guayaquil, Equador, na terça-feira. Por esse motivo, foi necessário definir a chave no ponto de penalidade, e Jailson salvou o chute fraco e alerta do zagueiro Leonel Quiñónez para se levantar como herói, então o resultado final da rodada aos 11 metros favoreceu o America Mineiro 5-4. O Barcelona foi o primeiro a visitar o gol de Jailson com um chute livre violento de Leonel Quiñónez Leonel Quiñónez rejeitou o goleiro que teve que cuidar com muito esforço. Após o horror, América Mineiro ordenou que ele se defendesse mais e propôs a ação da partida no meio-campo, onde acumulou mais jogadores para separar a zona da medula óssea do Barcelona. O próximo objetivo era aproximar-se da zona de defesa local, que não encontrou uma fórmula para escapar da pressão da visita. Como resultado dessa ação, a equipe brasileira ganhou espaço para assumir riscos com o gol do Barcelonista, defendido pelo argentino Javier Burai. O atrito entre os jogadores das duas equipes também não faltou, e muitos reivindicaram a aparente passividade do árbitro argentino Patricio Loustau. Jailson salvou a equipe novamente após um chute de meia volta do argentino Emmanuel Martinez, que se recusou a fazer um pontapé de canto em 62 minutos. Meu Zé Ricardo, que se juntou ao Alle, teve um chute violento que permitiu ao goleiro Burrai recusar um escanteio em 85 minutos. Ficha técnica: Barcelona: Javier Buray, Byron Castillo, Luca Sosa, Carlos Rodriguez, Leonel Quinonez, Bruno Pinatares, Leonai Souza (m.79, Nixon Molina), Emmanuel Martinez, Gabriel Cortez (m.64, Damian Diaz), Eric Castillo (m.15, Adonis Preciado), Gonzalo Mastrican (m.79, Carlos Garcia) Es). Descrição: Jorge Selico. Mineiro, América: prisão; Patrick, Lago Maidana, Eder, Malone; Adilson (m.94, Juninho Valora), Lucas Carl (m.79, Juan Pablo Ramirez), Everaldo (m.64, Felipe Azevedo); Alle (m.79, Jericardo), Pedro Pereira (m.94, Germânico Conti) e Wellington Paulista. Descrição: Marquinos Santos. Julgamento: Patricio Rustau, da Argentina, admoestou Eder, Preciado, Lucas Carl, Ramirez e Diaz com a ajuda de seus compatriotas Ezekiel Brailovsky e Gabriel Chade. O caso: A segunda mão da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores disputou esta terça-feira no monumental estádio “Banco Pichincha”, de propriedade do Barcelona. O America Mineiro entrou na fase de grupos do Torneio Continental, e o Barcelona avançará para a fase de grupos da Copa América.