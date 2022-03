Um cabeceamento de Lodi dá vantagem ao Atlético no intervalo

Manchester, 15 Mar Um cabeceamento de Renan Lodi aos cinco minutos do intervalo dá ao Atlético de Madrid a liderança em Old Trafford contra um Manchester United que dominou, mas não conseguiu encontrar a porta de Jan Oblak (0-1). O esloveno evitou o gol de Anthony Elanga nos primeiros minutos, antes de David de Gea fazer um belo tiro de pipoca de Rodrigo De Paul de longa distância. O United controlou a partida até Antoine Griezmann procurar um cruzamento no poste traseiro e Lodi apareceu livre da marca para terminar no lazer. Com esse resultado, o Atlético entraria nas quartas de final da Liga dos Campeões após o 1-1 conquistado no Wanda Metropolitano.