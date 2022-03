Senado dos EUA aprova abolição da mudança de horário

Washington, 15 Mar O Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade a terça-feira para abolir a mudança de horário e ficar com o horário de verão para ter tardes mais brilhantes, uma iniciativa que agora deve ser ratificada pela Câmara dos Representantes. A medida, que entraria em vigor em novembro de 2023, tornaria permanente o horário de verão, para que os Estados Unidos parassem de mudar o horário duas vezes por ano. Durante o debate na Câmara Alta, o senador republicano Marco Rubio, o proponente do projeto de lei, chamou a mudança de horário de “estupidez” e disse que “a maioria dos americanos quer parar de avançar e voltar atrás” o relógio. Rubio afirmou que o horário de verão permite “passar mais tempo ao ar livre durante a noite”, porque há mais luz solar e, em sua opinião, o crime é reduzido. “Sei que esta não é a questão mais importante para os Estados Unidos, mas é uma das questões que gera mais consenso”, acrescentou sobre a abolição da mudança de horário. Ao redigir o texto, o senador concordou com as companhias aéreas e as redes de televisão em entrar em vigor essa medida a partir de novembro de 2023 para que tenham tempo de se adaptar. Os Estados Unidos entraram no horário de verão no último fim de semana e voltarão ao inverno em novembro próximo, uma mudança que foi feita desde o início do século 20 em grande parte do mundo para economizar energia. Se aprovada pela Câmara dos Deputados, a iniciativa será enviada ao presidente Joe Biden, que ainda não se pronunciou a favor ou contra sua promulgação. CHEFE er/ssa