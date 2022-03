Previsões esportivas da AFP de 21H00 GMT

- FUTEBOL

Competições europeias

Paris:

Comentário sobre os jogos de terça-feira dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

Manchester, Reino Unido:

Comentário sobre a partida dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Manchester United-Atlético Madrid

Amsterdã, Holanda:

Comentário sobre o jogo dos oitavos-de-final da Ajax-Benfica Champions League

Turim, Itália:

Villarreal contra o bom tempo da Juventus

O Villarreal irá a Turim na quarta-feira em busca de uma vitória contra a Juventus que os levará às quartas de final da Liga dos Campeões, após o empate conquistado na primeira mão no estádio La Cerámica.

Lille, França:

A aposta vencedora de Thiago Silva, sólida com o Chelsea

O zagueiro central brasileiro do Chelsea, Thiago Silva, é, aos 37 anos, um dos pilares em que um dos mais fortes retrocessos da Europa se baseará na quarta-feira frente ao Lille (20h00 GMT; 2-0 na primeira mão) na segunda rodada da Liga dos Campeões.

Por Frédéric HAPPE

Paris:

Villarreal fará história contra a Juventus, Chelsea confirma em Lille

O Villarreal visita Turim na quarta-feira com o objetivo de alcançar uma qualificação histórica para as quartas de final da Liga dos Campeões (1-1 na primeira mão), enquanto o Chelsea, atual campeão continental, viaja para Lille com a vantagem de 2-0 alcançada em Stamford Bridge.

Campeonatos europeus:

Barcelona, Espanha:

Spotify é o novo patrocinador principal do FC Barcelona para as próximas quatro temporadas

Na terça-feira, Barcelona anunciou um acordo de patrocínio com a empresa de streaming de música Spotify para os próximos quatro anos, substituindo a gigante japonesa de comércio eletrônico Rakuten.

Copa Libertadores

Buenos Aires:

Estudantes passam pela rodada de grupo da Libertadores antes de um Everton carente

Estudiantes de La Plata, tetracampeão da Copa Libertadores, tentará confirmar sua entrada na fase de grupos do torneio continental quando receber o Everton chileno na quarta-feira, que venceu por 1 a 0 como visitante na primeira mão.

Suposição:

Olimpia tentará superar o Fluminense e passar para os grupos Libertadores

O Olimpia, do Paraguai, tentará superar o Fluminense do Brasil na revanche que disputará nesta quarta-feira pela terceira fase da Copa Libertadores 2022, classificando-se para a fase de grupos.

Montevidéu:

Comente na terça-feira para a terceira fase da Copa Libertadores da América

Guayaquil:

Comentário sobre a segunda mão da terceira fase da Copa Libertadores entre Barcelona e América Mineiro

Copa Sul-Americana

Montevidéu:

River Plate tentará capitalizar com vantagem mínima contra o Liverpool na série uruguaia sul-americana

Os uruguaios Liverpool e River Plate se enfrentam esta quarta-feira para decidir qual dos dois entrará na fase de grupos da Copa Sul-americana-2022, em definição aberta apesar da ligeira vantagem que o 'darsenero' tem depois de vencer a primeira mão por 1-0.

Lima:

Com a missão de marcar, Sport Boys recebe Ayacucho em um duelo de peruanos na América do Sul

Com a missão de marcar, o Sport Boys recebe Ayacucho nesta quarta-feira em Lima em uma partida de retorno entre clubes peruanos para a primeira fase da Copa Sul-americana-2022.

Bogotá:

América voltará ao 'DIM' para representar a Colômbia em grupos sul-americanos

A América foi salva de perder por vários gols em sua última visita ao Deportivo Independiente Medellin e ainda está ao alcance dos grupos sul-americanos. O 'Diablos' de Cali buscará nesta quarta-feira reverter o 2-1 parcial da série.

Quito:

Liga para dar o golpe de misericórdia a Mushuc Runa na América do Sul-2022

A equatoriana Liga de Quito, que tem uma vantagem de 2-0, está concorrendo para liquidar o indígena Mushuc Runa nesta quarta-feira, na revanche entre seleções para a fase inicial da Copa Sul-Americana 2022.

Montevidéu:

Comente sobre a primeira fase da Copa Sul-Americana de terça-feira

Arequipa, Perú:

Comentário sobre a segunda mão da primeira fase da Copa Sul-Americana entre os peruanos Melgar e Cienciano

Santa Cruz, Bolívia:

Comente a segunda mão da primeira fase da Copa Sul-Americana entre os bolivianos Oriente Petrolero e Royal Pari.

Caracas:

Comentário sobre a segunda mão da primeira fase da Copa Sul-Americana entre os venezuelanos Metropolitans e Estudiantes de Mérida

Suposição:

Comentário sobre a segunda mão da primeira fase da Copa Sul-Americana entre os paraguaios General Caballero e Sol de América

Vina del Mar, Chile:

Comentário sobre a segunda mão da primeira fase da Copa Sul-Americana entre os chilenos Unión La Calera e Ñublense

Liga dos Campeões da Concacaf

Guatemala:

Comentário sobre a segunda mão das quartas de final da liga dos campeões da concacaf entre Comunicaciones e New York City FC

Montreal, Canadá:

Cruz Azul busca as semifinais da Liga dos Campeões contra o Montreal nas horas baixas

Cruz Azul, a grande esperança do México nesta Liga dos Campeões da Concacaf, está procurando selar o passe para as semifinais na visita de quarta-feira a um CF Montreal que não conhece a vitória este ano.

México:

Pumas espera conseguir o feito contra a Revolução na Concachampions

O mexicano Pumas buscará superar uma grande desvantagem contra a Revolução da Nova Inglaterra dos Estados Unidos na quarta-feira, na segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2022.

- TÊNIS

Poços indianos:

Berrettini levanta a mão em Indian Wells e Halep consegue primeiro ingresso para as quartas de final

Em busca de seu primeiro título de Masters 1000, Roberto Berrettini, da Itália, avançou para os oitavos-de-final em Indian Wells na terça-feira, onde é a segunda semente depois de Rafa Nadal, enquanto Simona Halep conseguiu o primeiro ingresso para os quartos femininos.

Por Guillermo BARROS

- AUTOMOBILISMO

Fórmula 1

Sakhir, Catar:

A revanche entre Verstappen e Hamilton ou o despertar da Ferrari; começa a temporada 2022 da F1

A espera acabou: três meses após sua espetacular vitória em Abu Dhabi, Max Verstappen (Red Bull) inicia no domingo, no Bahrein, a luta pelo seu segundo título contra o rival, em busca de vingança, Lewis Hamilton (Mercedes) e com a Ferrari determinada a lutar novamente pelos primeiros lugares.

(Apresentação do Auto Mundial F1, 800 palavras - Já transmitido)

Recuadores:

