Hector Herrera passará de brilhar na Liga dos Campeões a jogar na MLS

O Atlético de Madrid conquistou o seu lugar nas quartas de final da UEFA Champions League e o fez com uma vitória histórica contra o Manchester United em Old Trafford, como com Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo em campo, a equipe de colchão venceu 0-1 com um gol de Renan Lodi, para marcar 1-2 o pontuação geral.

Do México, o meio-campo do Atlético foi visto com um foco particular, já que Héctor Herrera pulou novamente como titular para comandar as cordas da equipe e novamente ele fez isso com um show muito bom, porque além de participar do jogo de gol, ele estava perto de dar uma assistência e magistralmente continha os ataques de The Red Devils.

Como na primeira mão, Cholo Simeone realizou HH os 90 minutos no que poderia ter sido seu último jogo da Liga dos Campeões, porque no final da temporada, a academia Pachuca deixará o futebol europeu para se juntar ao Houston Dynamo da MLS.

Hector Herrera jogou os 180 minutos do empate entre Atlético de Madrid e Manchester United (Foto: REUTERS/Javier Barbancho)

O anúncio oficial da equipe norte-americana veio no momento em que Herrera recuperou sua melhor forma e conquistou a confiança de Simeone, então, embora ele tenha sido um substituto durante a primeira metade da temporada, a decisão foi duramente criticada pelos torcedores mexicanos, especialmente pela qualidade que ele mostrou nas últimas semanas

A este respeito, Héctor Herrera falou no final da partida da Liga dos Campeões e mencionou que estava feliz por ter conquistado um lugar de partida no Atlético de Madrid, enquanto agradecia à sua base de fãs pelo apoio demonstrado.

“Antes de tudo feliz por ter aquela continuidade que ele não tinha desde o início (de sua chegada ao Atlético de Madrid). Feliz pelo apoio que os mexicanos sempre me dão e, obviamente, também do Atlético. Espero continuar fazendo as coisas bem e tendo confiança”, disse o mexicano para os microfones TNT Sports.

Hector Herrera se juntará à equipe da MLS no verão de 2022 (Foto: Instagram/ @houstondynamo)

Herrera se estabeleceu como uma peça-chave de Simeone e também um amuleto desde que se estabeleceu como titular, porque nos últimos seis jogos que jogou, todos foram para completar os 90 minutos e com cinco vitórias e um empate.

Além disso, na última vitória sobre o Manchester United na UEFA Champions League, o jogador asteca assinou estatísticas muito positivas, com 10 recuperações, 46 passes precisos e cinco ações defensivas importantes, de acordo com Statiskicks; então sua saída do Velho Continente continua a preencher o comentários nas redes sociais.

De arrependimento e decepção a coragem e tristeza, a saída de Héctor Herrera para o Houston Dynamo não acaba sendo entendida em um grande setor de torcedores, pois a qualidade que demonstrou nos últimos compromissos lhe permitiria continuar sua jornada no futebol europeu mais exigente.

