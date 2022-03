“Guerra” à inflação: sem planejamento, o governo analisa medidas isoladas para evitar picos de preços

O presidente Alberto Fernández usou uma metáfora militar para marcar o início de uma “guerra”, referindo-se a preços. A política de combate à inflação continuará após 4,7% a partir da próxima sexta-feira. Fevereiro registrou um índice de inflação maior do que o esperado. No mesmo tom do discurso do presidente, o governo tem um exército limitado de medidas e regulamentos para combater a inflação. Luz, como vários tipos de acordos com empresários, é a possibilidade de aumentar as taxas de exportação de alguns produtos agrícolas, outras “tecnologias”, que fazem parte de um acordo com o FMI (por exemplo, aumento das taxas de juros em peso).

As equipes econômicas ainda estão tentando medir o impacto dos choques internacionais de preços em alimentos e energia, supondo que eles tenham um impacto imediato nos valores internos. A primeira vítima foi um produto derivado de trigo e milho, que, de acordo com um diagnóstico oficial, apresentou crescimento significativo ao mesmo tempo. A guerra começou na Ucrânia nas últimas três semanas. No final do ano, ocorrerá uma onda de choque devido ao aumento do custo do gás importado nos meses mais exigentes do inverno.

Internacionalmente, este cenário disruptivo questiona algumas declarações já gravadas num Memorando de Entendimento com o FMI, que serão discutidas no Senado no futuro e serão aprovadas pelo Conselho do Fundo após várias horas de dívida devido à próxima segunda-feira. A meta de previsão de inflação meta foi de 38-48% este ano, o que está bem abaixo das expectativas e prazos de análise do setor privado. Segundo alguns analistas, a inflação anual (8,8%) nos primeiros dois meses significa que o aumento no preço dos casos será muito superior a 60%.

A partir da próxima sexta-feira, a expressão do presidente de “guerra” ao risco de inflação em cargos oficiais não relacionados à governança econômica deve-se ao fato de os processos parlamentares terem terminado no Senado. O acordo com o FMI, iniciado em fevereiro de 2020 como detentor de private equity, levará a uma mudança de página, já nos próximos anos, juntamente com o roteiro econômico, um longo capítulo nas negociações globais de dívida sobre dívida em dólares pelo Governo de Frante de Todos.

A inflação encontrou um piso de 4% e complica a visão de mundo do governo e do FMI. REUTERS/Mariana Nedelka

Um funcionário lembrou uma metáfora semelhante usada à tarde por Adolfo Canitrot, vice-ministro da Economia de Raúl Alfonsin há 30 anos. Eles comentaram ironicamente sobre a menção do presidente sobre a guerra no escritório.

A verdade é que já houve várias batalhas contra a inflação fracassada. Por exemplo, durante os dois anos e meses do pedido FrontToDist, alguns programas de congelamento de preços que não foram eficazes para conter o aumento da gôndola. Devido à incapacidade de estabelecer uma barragem de preço específico, a ordem foi alterada pelo Ministério do Comércio Interno. A última alternativa buscada pelo governo foi através de uma confiança especial acordada entre um exportador e um supermercado que subsidiava o preço local de certos produtos, como o petróleo. O objetivo desses eventos eram valores internacionais e internos. O objetivo de tais eventos era “separar” valores.

Esta é a medida “favorita” da gestão econômica atual para combater a inflação na leitura do Ministério da Economia, mas diz-se que a situação causada pelo conflito militar na Europa Oriental muda o cenário e nos obriga a tomar um tipo diferente de decisão. O contraste é claro. Algumas semanas atrás, quando a guerra ainda não havia eclodido na Ucrânia, altos funcionários da equipe econômica descartaram categoricamente não tocar nas tarifas de exportação.

Nas próximas semanas, serão realizadas negociações entre o Ministério do Comércio Interno e as empresas de consumo em massa. No início de abril, é necessário restaurar o programa de preços de cuidados, que inclui uma grande cesta de alimentos e bebidas. Nas próximas semanas, as negociações começarão a determinar a taxa de crescimento de 1300 produtos, e o ajuste em janeiro foi de 2%.

Martin Guzman e Miguel Pesse (Franco Papasuli) estão preocupados com a continuação da inflação

O acordo com o FMI inclui visões “dinásticas”, como como combater a inflação, sem dólar, políticas monetárias e fiscais e ajuste de expectativas, e a faixa de aumento de preços esperada para este ano está entre 38% e 48%, e eles concordaram com os técnicos da agência. Mesmo consultores privados e escolas científicas relacionadas ao kirchnerismo acreditam que a essência dos programas econômicos de longo prazo é a inflação por natureza e espera taxas de juros mais altas do que as questões oficialmente antecipadas.

De acordo com um memorando de entendimento enviado pela administração ao Congresso, o governo e o Fundo Monetário esperam que o horizonte de inflação suba abaixo de 30% até 2024.

O Centro de Pesquisas do Proyecto Económico, propriedade da ex-vice-diretora Fernanda Vallejos, disse: “Tendo em vista os dados de janeiro de que a taxa de inflação mensal para os restantes 11 meses de 2022 não deve exceder 3,27% ao mês, para atingir esse objetivo, o crescimento das regras monetárias da inflação (combinado com inflação internacional) e novas políticas tarifárias levam a um aumento da inflação.

A consultora economista-chefe Lorena Giorgio disse: “Mesmo depois que as metas de inflação estão expostas aos preços internacionais, existe uma empresa equilíbrio. Se você olhar para os números deste ano e a primeira previsão para fevereiro, não há ajuste tarifário ou a aceleração dos pinos que entraram é cerca de 4% maior, que é o piso da inflação mensal para o resto do ano”, disse.

O secretário Guzman recebeu repetidamente consultas entre legisladores e senadores entre a última segunda-feira e ontem sobre a viabilidade da inflação projetada que o programa proporcionou ao FMI. O funcionário disse: “A inflação esperada é tudo”, mas abriu uma janela para a possibilidade de que os choques de preços internacionais causados pela guerra na Ucrânia incluam cenários que excedem as expectativas, especialmente em termos de custos de energia.

“A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está ocorrendo na Argentina, e hoje pode ser vista pelos preços pagos por tudo relacionado a bens, como trigo, ovos, leite, óleo, produtos que consomem cestas de consumo”, disse Guzman. “Nas últimas três semanas, o impacto nos preços dos alimentos foi significativo e óbvio. O que fazer não significa uma situação em que esses choques regridam seriamente”, continuou Guzman.

Da mesma forma, o chefe de gabinete Juan Manzour disse que, embora as ferramentas usadas pelo governo fossem as de transações privadas de preços por meio de trusts que subsidiam os preços locais (como o petróleo), “existem outros tipos de medidas, como o Ministério da Agricultura. Era necessário levar Julian Dominguez (ver. Fechamento temporário de exportação) é entendido como parte de uma exceção absoluta “, disse o primeiro-ministro por causa da guerra na Ucrânia.

Nesta terça-feira, Alberto Fernández falou mais diretamente sobre a situação dos preços. “Toda vez que eu acreditava que tudo estava indo bem, tudo ficava mais complicado. Quando pensamos que a pandemia pode nos fazer desenvolver livremente, a Argentina tem guerras que vêm na forma da Europa e complicações econômicas que afetam o mundo inteiro”, afirmou o presidente. “A maior complicação é que a guerra causou uma tremenda luta por alimentos, e os preços estão voando ao redor do mundo. “Ele acrescentou.

“A guerra da inflação na Argentina começou na sexta-feira, na esperança de poder esclarecer a questão da dívida nesta semana.

A inflação em fevereiro foi de 4,7%, acumulando 52,3% no ano passado, tornando a taxa de juros mensal acima do esperado. De acordo com o diagnóstico do Ministério da Economia, os preços mostraram o impacto imediato dos conflitos militares na Europa Oriental. O Ministério das Finanças informou que “este indicador foi afetado pelo impacto do aumento dos preços internacionais de bens básicos devido à seca e ao conflito na Ucrânia”. No final do último mês de CPI há 4 dias.

