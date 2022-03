Guayaquil recebe visita para avaliar o planejamento dos bolivarianos para 2025

Quito, 15 Mar A cidade equatoriana de Guayaquil será examinada esta semana por uma delegação da Organização Bolivariana do Esporte (Odebo) para avaliar seu planejamento para sediar os Jogos Bolivarianos 2025, informou o Comitê Olímpico Equatoriano (COE) na terça-feira. A visita acontece a convite do COE e ocorrerá entre 17 e 18 de março, onde as autoridades da organização internacional inspecionarão os principais locais esportivos onde os testes estão programados para acontecer. A delegação da Odebo, que chegará ao Equador nesta quarta-feira, é composta por seu presidente, Baltazar Medina; seu tesoureiro, José Enrique Álvarez; e o diretor técnico Giorgio Alberti. Os anfitriões serão o presidente do COE, Jorge Delgado Panchana; o Ministro do Esporte, Sebastián Palacios; o vereador Andrés Guschmer e o presidente da Federação de Esportes de Guayas, Roberto Ibáñez; bem como pessoal técnico de instituições esportivas e delegados do município de Guayaquil. O passeio começará na quinta-feira com visitas ao Estádio Modelo Alberto Spencer, o Coliseu de Polo Voltaire Paladines, a parede de escalada, o coliseu laranja, as quadras de areia, tênis de mesa, coliseus de ginástica, voleibol, patinação e complexo de tiro esportivo. Eles seguirão a pista de boliche, o centro esportivo Abel Jiménez Parra, o estádio de futebol Chucho Benitez, a piscina Cuatro Musketeers, o estádio Yeyo Úraga e a piscina olímpica Alberto Vallarino. Na sexta-feira, eles inspecionarão as quadras de tênis da Federação Equatoriana em Urdesa e o Complexo Miraflores, com o Coliseu Honorato Haro, a quadra de grama sintética, a pista de patinação, o velódromo, a pista de BMX e o coliseu de esgrima, e depois seguirão para o Coliseu Pascuales e o Country Club.