Cristiano Ronaldo o provocou ignorando Rodrigo de Paul que precisava dele e ganhou o amarelo na Liga dos Campeões no Manchester United x Atlético de Madrid.

Manchester United x Atlético de Madrid: Cristiano Ronaldo e Rodrigo Depole em 15 de março Na terça-feira, ele teve um cruzamento em uma partida de retorno na rodada 16 da Liga dos Campeões, onde jogou no Old Trafford Stadium.

Aos 43 minutos da partida, as ações do atacante do Manchester United Cristiano Ronaldo causaram uma falta ao futebolista Rodrigo del Paul, do Atlético de Madrid.

O futebolista argentino Rodrigo de Paul foi quebrar o jogo de Cristiano Ronaldo, mas ele mesmo tentou bloqueá-lo, cometer uma falta e deixá-lo deitar no estádio.

A jogada continuou, mas o árbitro Slavki Vincic apoiou a jogada e afirmou que Rodrigo de Paul fez sua primeira falta contra Cristiano Ronaldo.

O árbitro deu-lhe um cartão amarelo, e De Paul encontrou Cristiano Ronaldo para provocá-lo e jogar com um cartão de débito. Os portugueses o ignoraram e continuaram o jogo.

O diretor do Manchester United, Ralph Langnick, aliou-se a David De Gea, Alex Teles, Rafael Varan, Harry Maguire, Diogo Dalot, Fred, Bruno Fernández, Scott McTomine e Cristiano Ronaldo.

Diego Simeone, estrategista do Atlético de Madrid, escolheu esta formação: Jan Oblak, Stefan Sabic, José Maria Gimenez, Rey Nildo, Renan Lodi, Hector Herrera, Coca-Cola, Rodrigo de Paul, Marcos Lorente, Antoine Griezmann, João Felix.

Na primeira mão, o Atlético de Madrid marcou 1-1 igual ao Manchester United no Estádio Wanda Metropolitano em 23 de fevereiro. O gol de Colconeros foi marcado por João Felix (7′) e Elanga Anthony (80′) marcou um gol para a equipe britânica.

O vencedor desta série avançará para as quartas de final da Liga dos Campeões, que acontecerão entre 5 e 6 de abril (primeira mão) e 12 a 13 de abril (partida da segunda mão). O cruzamento da próxima etapa será anunciado após o sorteio em Nyon, na Suíça, em 18 de março.

Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool e Real Madrid venceram Salzburgo, Sporting Lisboa, Inter de Milão e PSG, respectivamente, na 16ª rodada para se classificar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões de 2022.

Próximo jogo do Manchester United

Manchester United vs Leicester City

Everton vs Manchester United

Manchester United vs Norwich City

Liverpool vs Manchester United

Arsenal vs Manchester United

Próximo jogo Atlético de Madrid

Rayo Vallecano x Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs Alaves

Maiorca vs Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs espanhol

Atlético de Madrid vs Granada

Continue lendo