Cheongpajo: Resultados da vitória na terça-feira, 15 de março

Como a Loteria Nacional de Assistência Pública realizava uma loteria Chispazo todas as terças-feiras, em 15 de março, os resultados do prêmio 8963 são os seguintes:

Cuide bem dos seus ingressos. Se você é um vencedor, é muito importante porque é um recibo oficial para receber o prêmio, mantê-lo em um local seguro e evitar danos.

Você pode coletar dinheiro até 60 dias corridos, contando a partir do dia seguinte ao concurso em questão. No final desse período, o direito de receber o prêmio expirará, e o destino final será o Tesouro Federal em benefício da assistência pública.

Todos os prêmios serão pagos na moeda nacional e de acordo com as condições especificadas no verso do bilhete e os regulamentos da loteria ou regulamentos aplicáveis. A previsão reterá impostos conforme estipulado no artigo 163 da Lei do Imposto de Renda.

Sorteio: 8963

Data: 15 de março

Combinações vencedoras: 01, 04, 08, 23 e 26

Para um

sorteio ao vivo deste e para cada prêmio realizado na previsão da loteria nacional , vá para o link.

Chispazo realiza dois sorteios por dia, de segunda a domingo, para que você possa se inscrever no Chispazo de las Tres, que será realizado às 15:00, e no Chispazo Clásico, que será realizado às 21:00 horas.

Verifique aqui a lista oficial dos resultados do sorteio Chispazo, número de prêmios e valores vencedores. Você pode encontrar cada um dos vencedores históricos da loteria neste link.

Como eu jogo Cheongpajo?

Para participar do Chispazo, você precisa comprar uma roda por 10 pesos. Esta roda tem 5 quadrados de 28 números cada, para que você possa criar uma variedade de combinações. Você tem que escolher o número com o qual deseja jogar.

Da mesma forma, você pode instruir o agente de previsão a inserir um número no sistema sem usar o volante.

Se você quiser deixar tudo ao acaso, pergunte ao agente de previsão para Chispatico, e o sistema escolherá um número aleatoriamente.

O frasco passa aleatoriamente a esfera com o número correspondente. Para ganhar, o número deve corresponder ao número selecionado. Quanto mais você combinar pelo menos dois, maior o prêmio.

Se não houver vencedor do primeiro lugar na loteria, o mercado de ações será compartilhado com os vencedores do segundo lugar e, se o segundo lugar não for ganho, o mercado de ações será distribuído ao vencedor do 3º lugar.

O que

é a Loteria Nacional?

Loteria Nacional de Assistência Pública é uma instituição descentralizada do governo federal, que é responsável por realizar uma loteria com prêmios para assistência pública, ou seja, arrecadar fundos e mudar de direção para o governo federal. Os mexicanos que alcançam a igualdade podem atender às suas necessidades urgentes por si mesmos.

Tem natureza jurídica e ativos próprios. Porque recebe recursos orçamentários do governo federal e arrecada seus próprios fundos no interesse das pessoas que cria.

