Biden retira seu candidato do Fed por falta de apoio no Senado

Washington, 15 Mar O presidente dos EUA, Joe Biden, retirou a nomeação de seu candidato ao conselho de governadores do Federal Reserve (Fed) Sarah Bloom Raskin na terça-feira, pois ele não tinha apoio suficiente no Senado para que sua confirmação fosse adiante. Anteriormente, a própria Raskin enviou uma carta ao presidente na qual ela pediu que ele renunciasse “com grande pesar” diante do “boicote” dos senadores à sua candidatura. “Apesar de seu treinamento e apesar de ter sido confirmada para outros dois cargos no passado pelo Senado com amplo apoio bipartidário, Sarah foi submetida a ataques infundados da indústria conservadora e de grupos de interesse”, disse a Casa Branca em comunicado. Apesar de culpar o fracasso da nomeação do Partido Republicano, o que realmente derrubou as escolhas do candidato de Biden foi a oposição do senador democrata Joe Manchin, um apoio fundamental já que os progressistas têm apenas 51 votos (metade da casa mais um), então para aprovar qualquer medida eles precisam contar com 100% de seus classifica. “Suas declarações não atendem às minhas preocupações sobre a importância do financiamento da política energética. Não posso apoiar a indicação dele”, explicou Manchin ontem em comunicado. Raskin havia sido proposto por Biden para se tornar vice-presidente da Fed Oversight, o principal regulador bancário do órgão. Ex-membro do conselho de governadores, Raskin havia prometido maiores esforços do banco central para analisar como as mudanças climáticas ameaçam a estabilidade financeira dos EUA e de sua economia. O candidato de Biden também trabalhou no Departamento do Tesouro sob o governo de Barack Obama (2009-2017) e lecionou em várias universidades, incluindo a do estado de Maryland. Republicanos no Comitê Bancário do Senado já boicotaram a votação prevista para aprovar a nomeação de Raskin para sua posição sobre a crise climática em fevereiro. Esta não é a primeira vez que Manchin se afasta de suas colegas fileiras, desde dezembro passado ele votou contra o ambicioso plano de gastos sociais de US$ 1,75 trilhão de Biden, alegando que isso desencadearia a inflação. Manchin está intimamente ligado ao setor de mineração da Virgínia Ocidental, um dos estados mais conservadores do país, e sempre procurou se distanciar da ala mais progressista do Partido Democrata.