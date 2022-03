Banco de sementes que protege o futuro dos alimentos inaugurado na Colômbia

Palmira (Colômbia), 15 Mar Um banco de sementes que detém milhares de variedades para garantir a segurança alimentar global e no qual foram inicialmente investidos 17 milhões de dólares, foi inaugurado na terça-feira pelo presidente colombiano Iván Duque em Palmira, departamento de Valle del Cauca. Trata-se de “Sementes do Futuro”, o novo banco de genes do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que pode abrigar 250.000 sementes, uma iniciativa dos setores público e privado. O banco de sementes trabalhará para preservar a biodiversidade vegetal, apoiar a pesquisa agrícola e continuar enviando sementes de feijão, mandioca e forragem tropical para diferentes partes do mundo. O chefe de Estado destacou que este projeto recebeu um adicional de US$ 17 milhões do fundador da Amazon, Jeff Bezos, através de sua fundação Bezos Earth Fund. “Que o Fundo Bezos Earth tenha visto o que esse banco de sementes significa e traz um adicional de US $17 milhões (dólares), para o que já haviam sido as contribuições do governo, várias fundações e cooperação internacional, é a validação de que se alguém quiser ver o que significa ciência aplicada para enfrentar os desafios do clima de crise, aqui está sua resposta”, disse Duque. O governante colombiano também disse que o banco de germoplasma permitirá que as variedades de sementes sejam tolerantes às mudanças climáticas e garanta a segurança alimentar. Nesse sentido, Duque garantiu que a Colômbia será fornecedora de “material genético para os agricultores do mundo”. Por sua vez, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Rodolfo Zea, destacou que iniciativas de ponta como “Sementes do Futuro” ajudarão a manter a segurança alimentar na Colômbia. “Por meio da inovação e da tecnologia, este banco permitirá a conservação e o compartilhamento de material genético com o mundo para que os agricultores possam cultivar novas variedades resistentes às mudanças climáticas”, explicou o ministro. Zea indicou que o banco já conseguiu que as sementes de arroz, feijão e milho “são tolerantes a condições climáticas extremas com tecnologias que reduzem o uso da água e as emissões de gases de efeito estufa em até 40%, aumentando seu rendimento em até 20%”. Ele explicou que “Sementes do Futuro” teve um investimento inicial de mais de 17,2 milhões de dólares, parte da qual foi contribuída pelo Governo e que os outros 17 milhões de dólares contribuídos por Bezos fortalecerão a capacidade deste programa. NOVAS COLEÇÕES O novo banco ocupa uma área de quase 24.000 metros quadrados, dos quais 7.035 metros quadrados são construídos e 6.428 metros quadrados são cobertos. O espaço terá capacidade para abrigar mais de 250.000 sementes vitais para alimentação. Segundo o CIAT, as coletas de feijão, mandioca e sementes forrageiras que serão transferidas para este novo banco foram recolhidas ao longo das últimas quatro décadas em mais de 140 países e constituem um “verdadeiro tesouro de espécies, variedades e raças nativas”. Serão 6.155 variedades de mandioca que ajudaram os agricultores a melhorar a produtividade e produzir raízes mais nutritivas. Também 37.938 variedades de feijão e 22.694 de forragem que podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reduzir a poluição na água. BIBLIOTECA GENÉTICA Além disso, o ministro Zea disse que a instalação “Sementes do Futuro” também servirá como uma biblioteca genética para desenvolver ainda mais novas variedades de culturas nutritivas que se adaptam a condições específicas de cultivo em todo o mundo. Também permitirá que amostras gratuitas sejam distribuídas a agricultores e pesquisadores em todo o mundo e fortalecerá as capacidades dos pequenos agricultores para se adaptarem às mudanças climáticas e à variabilidade.