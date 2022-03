Após a ausência de Egan Bernal, a Ineos revela seus líderes para o Tour de France e o Giro d'Italia

Na ausência de Egan Bernal, o melhor de seus concorrentes nos últimos anos, o Team Ineos Grenadiers deu um vislumbre de qual será seu cartão-chave diante do Tour de France, ao qual o colombiano compareceria se não tivesse caído em Gachancipá.

Rod Ellingworth, o diretor da equipe britânica, informou que apostará em Adam Yates como chefão na rodada de gala, embora o piloto que chegou ao plantel como uma das contratações de renome em 2021 não esteja dispensando como talvez o esperado. Ele não o fez, por exemplo, na última edição da Vuelta a España, quando ficou no top 4 da classificação geral.

Embora Ellingworth não tenha se referido a Geraint Thomas, não é segredo que ele será o outro líder no Tour de France, dada sua antiguidade, sua técnica nas etapas de contra-relógio e sua boa condição física nos dias de montanha. Claro, o que mais pesa é que ele já foi o vencedor dessa competição, em 2018, um ano antes de Egan Bernal. O que pesa contra ele é que, desde então, ele não deslumbrou, às vezes devido a acidentes durante a competição, outros talvez adequados à sua idade (35 anos). Seu título mais recente foi o Tour de Romandie 2021.

Contra Yates, como acontece com os alpinistas colombianos, ele joga contra o qual não brilha no relógio, embora nas montanhas ele se destaque por seus ataques explosivos. Agora, bem, para os contra-relógio, a Team Ineos tem pilotos experientes, como o italiano Filippo Ganna, bicampeão mundial nesta categoria e bom amigo de Egan.

“Ganna está buscando o contrarrelógio inaugural e a primeira camisa amarela em Copenhague”, acrescentou Ellingworth. Vale lembrar que o primeiro dia do Tour de France começará na Dinamarca na edição de 2022.

Quanto a Daniel Felipe Martínez, outro dos bons escaladores da equipe, talvez o melhor neste momento, já que ele estava entre os três primeiros nas duas corridas do World Tour em que participou este ano (Vuelta al Algarve e Paris-Nice), especula-se que ele será o gregário de luxo de Yates e Thomas. Ele, no entanto, procuraria ser capo ranks, e é por isso que ele poderia chegar a Bora-Hansgrohe em 2023, onde lhe seria dada a oportunidade.

No Giro d'Italia, o primeiro grande do ano, o escolhido pela Ineos Grenadiers para vencer a maglia rosa será o equatoriano Richard Carapaz, campeão deste evento em 2019, e medalha de ouro na categoria ciclovia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em busca do feito, ele estaria acompanhado pelo australiano Richie Porte e pelo britânico Tao Geoghegan Hart, que conquistou o primeiro lugar em 2020.

“Continuaremos com Richard Carapaz para o Giro d'Italia. É uma corrida que combina muito bem com Richard e é por isso que ele quer se concentrar no Corsa Rosa”, concluiu Rod Ellingworth. Se você vencer, será o quarto título online do time nesta competição.

