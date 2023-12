La venta de autos 0 km subió un 5,8% en noviembre, con una lucha cerrada por el primer puesto en pick-up y SUV

La pick-up Volkswagen Amarok volvió a ganarle el mes a la Toyota Hilux y quedó muy cerca en el acumulado del año

Cuando sólo queda un mes para terminar el año, el mercado argentino ha logrado acercarse al objetivo de patentamientos de 450.000 unidades planteado como premisa un año atrás. Los números de noviembre indican que se comercializaron 35.665 unidades 0km, lo que representa un incremento interanual del 5,8% comparado con los datos de noviembre de 2022, refrendado con el acumulado de los once meses, donde se alcanzaron las 430.636 registraciones, contra 388.169 del mismo período del año pasado. La suba en el cómputo anual es del 10,9%.

En cambio, si se comparan los números con los de octubre de este mismo año, cuando se había logrado una notoria recuperación del 23,9% respecto a la cifra de septiembre, esa suba no se mantuvo en noviembre, y de hecho ha descendido puesto que este mes se registró una baja respecto al mes pasado del 15%, ya que en ese mes hubo 41.946 patentamientos.

En el detalle de las marcas y los modelos siempre se dice que en la industria automotriz, los sobresaltos de un mes se ven reflejados al siguiente o quizás dos períodos después, porque la cadena de producción o el stock de unidades permiten por su propia naturaleza, tener un “colchón” de que cubre la necesidad presente y futura inmediata.

Algo así sucedió con los autos que no entraron durante julio y agosto al mercado a causa de la decisión del gobierno nacional de no otorgar permisos de importación. Si bien la normalización ocurrió en septiembre, la baja de ventas de las unidades que provenían del exterior no se apreció en los meses que no hubo SIRA, sino al mes siguiente.

Las cifras de patentamientos de unidades cero kilómetro del mes de noviembre muestra también la otra cara de la misma moneda, porque al regresar las importaciones a un ritmo relativamente normal, algunos modelos que habían bajado, volvieron a subir en el ranking de ventas.

La batalla por el liderazgo entre las pick-up medianas sigue siendo el centro de atracción, ya que por tercer mes consecutivo, Volkswagen Amarok ha tenido más ventas que el histórico líder del segmento más competitivo del mercado argentino, la Toyota Hilux. Si bien las diferencias son mínimas, ya que se vendieron 2.800 Amarok y 2.471 Hilux. En el acumulado del año, sin embargo, el producto de la marca japonesa sigue adelante con 28.337 vehículos contra 28.043 del que se fabrica en Pacheco. La Ford Ranger se mantiene en el tercer lugar, con 1.930 unidades en noviembre y un total de 23.094, aunque siempre con la salvedad de haber cambiado el modelo en julio de este año.

El Fiat Cronos volvió a ser el auto más vendido, justo por delante de la VW Amarok. Por primera vez en 5 meses hay tres modelos provenientes de Brasil entre los 10 más vendidos

Entre los autos, el Fiat Cronos es líder por 40mo mes de los últimos 41 computados, aunque con una sensible baja del 22% respecto a octubre. Se registraron 3.082 ventas, que de todos modos sigue siendo superior al resto de los automóviles. El Peugeot 208 fue segundo con 1.826 unidades y el Toyota Etios, tercero con 1.694. También en este segmento vale recordar que este modelo de Toyota ya no se fabrica desde el 31 de agosto y según informó la marca, sólo quedan 400 unidades en stock, por lo que su lugar será ocupado por el Toyota Yaris, que este mes tuvo una buena performance, quedando en cuarto puesto con 1.277 autos y una suba del 16% respecto al mes anterior.

En el segmento de los SUV, hay otra interesante lucha por dilucidar en el último mes del año. El liderazgo que tuvo Chevrolet Tracker en los últimos meses se vio afectado por la parada de la planta de Rosario durante tres semanas en octubre, lo que tuvo un impacto directo en las ventas de noviembre y todavía podría reflejarse en las cifras de diciembre. Esto le permitió a la Toyota Corolla Cross, importada de Brasil, descontar parte del terreno perdido tras el mal mes de septiembre, cuando sus ventas cayeron de 900 unidades a 420 por la falta de SIRAS de julio y agosto.

Este mes, los números de ambos productos quedaron muy similares, con 931 unidades del Chevrolet y 910 del Toyota. En el acumulado del año, Tracker lidera con 11.818 y Corolla Cross es segundo con 11.086. Las 700 unidades de diferencia son un número importante, y salvo que el Chevrolet caiga por debajo de las 600 unidades en diciembre y el Toyota regrese a los 1.300 que tuvo en su mejor momento del año, todo parece indicar que el producto nacional terminará imponiéndose en la franja.

Toyota es la marca que lidera absolutamente las ventas totales de todos los modelos, con cuatro productos entre los 10 primeros

La recuperación de los productos provenientes de Brasil permite que haya tres, todos de Toyota, entre los diez más vendidos, algo que no sucedía desde junio de 2023. Toyota se asegura seguir en el primer puesto absoluto como marca con 7.923 unidades entre todos sus modelos, seguido por Volkswagen con 5.788 y Renault con 4.501. En el acumulado del año, Toyota tiene 89.369 ventas totales, Fiat está segundo con 54.089 y Volkswagen tercero con 45.412 vehículos registrados entre enero y noviembre.