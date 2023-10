Cuánto subió el precio de los 0 km en octubre y por qué una marca decidió no aumentar

Las primeras listas de precios que llegan a los concesionarios tienen incrementos que van del 9 al 13%, aunque todavía hay varias marcas que no las dieron a conocer

La llegada de las listas de precios del mes de octubre se esperaba con expectativa e incertidumbre en el mercado del automóvil, ya que era la primera actualización del valor de los cero kilómetro posterior a que se conociera el índice de inflación más alto de los últimos años en Argentina, como fue el de agosto con un 12,4%.

Te puede interesar: Ya se vende en la Argentina la versión eléctrica de uno de los autos más famosos de todos los tiempos

La baja en las ventas de unidades nuevas que se registró entre agosto y septiembre, que arrojó un 15,6%, tampoco es un dato para desconocer, y que podría influir en la decisión de las marcas respecto a cuánto aumentar sus modelos para el mes de octubre.

Aunque no todas las marcas los han dado a conocer, los primeros en publicar sus listas de precios actualizadas muestran distintas decisiones, y una, General Motors, hizo algo inesperado ante la actual coyuntura, que es no aumentar los precios respecto a septiembre.

Toyota aumentó un 13% todos sus precios, salvo el del Toyota Yaris XLS CVT que está en el prorgama de Precios Justos

Toyota, como marca líder del mercado, es la primera referencia para observar. Aunque quedan todavía algunas unidades en stock y se sigue comercializando, el Etios es el modelo más económico de la lista de precios oficial y el auto más barato del mercado argentino. El ajuste del precio que aplicó la marca es del 13% y es el mismo para todos sus modelos. El Etios AIBO cuesta ahora $6.592.000 y el Etios X se venderá en $7.023.000.

Te puede interesar: Qué va a pasar la semana próxima con las fábricas de autos en medio de la falta de pagos al exterior

El auto sobre el que se apuesta como modelo de acceso es ahora el Yaris, que con el aumento mencionado pasó de $7.403.000 a $8.365.000 en su versión base. Aquí se presenta el caso del modelo Yaris XLS CVT, el que Toyota colocó en el programa de Precios Justos, y que por lo tanto se mantiene en $8.806.000. Pero la curiosidad se da con la versión XLS de caja manual de 6 velocidades, que ahora pasó a costar de $8.706.000 a $9.899.000.

En Hilux, el producto más vendido de Toyota, en su versión base y tracción simple pasó de 11.772.000 a 13.202.000, en tanto la versión 4x4 más accesible pasó de 14.536.000 a 16.426.000 de pesos. La pick-up de mayor equipamiento de la marca, la GR Sport IV, pasó de $28.866.000 a superar el umbral de los 30 millones, con un precio de $32.619.000.

Renault aumentó en distintos porcentajes sus precios, aunque siempre entre el 8,5% y el 9,4%

Renault, por su lado, aplicó distintos porcentajes de aumentos en octubre. El modelo más accesible de la marca, el Sandero Life 1.6 tuvo un incremento del 9,4%, pasando de $8.217.700 a $8.991.800.

Te puede interesar: Cuáles son las tres tecnologías que están cambiando para siempre el modo de conducir un auto

En el caso de Kangoo aparece el curioso tema del impuesto a los autos de lujo aplicado a una de las dos versiones del modelo. El furgón, por ser utilitario, está exento del arancel, pero el de pasajeros no, por lo tanto, mientras el primero pudo aumentar su precio un 8,5%, la segunda versión de la gama quedó con el precio casi congelado pasando de $10.321.800 a $10.330.000 para todas sus versiones.

Con Alaskan se produce una situación similar a la que se vio con Toyota en el Yaris. El modelo colocado en el programa de Precios Justos, el Emotion 4x2, no es el más básico de la línea ya que por debajo están las versiones Confort tanto en 4x2 como en 4x4, siendo que ésta última tenía prácticamente el mismo precio que una Emotion 4x2 aun siendo de tracción integral. Ahora, con el aumento de un 9,4% en la línea Confort, la versión 4x4 quedó en $18.675.500, lo que implica un precio superior al de las unidades congeladas por el programa del gobierno, que se mantienen en $16.912.700.

Nissan también aumentó sus precios según modelos. Los autos más accesibles subieron un 9% y las pick-up un 13,6% salvo la versión de Frontier de Precios Justos

Nissan también aplicó distintos porcentajes en sus modelos. En el Versa, el modelo de acceso de la marca, el incremento fue del 9%, con lo que su opción más económica tiene ahora un precio de $9.888.500. En el SUV Kicks se dio un aumento mayor en las versiones que estaban sobre el impuesto a los autos de lujo. Allí se aplicó un incremento del 12%. En tanto en las pick-up Frontier, y teniendo en cuenta que en el programa de Precios Justos colocaron la versión más básica que se mantiene en los mismos $13.790.200, el incremento en el resto de la gama subió un 13,6%.

El curioso caso de Chevrolet es probablemente la gran sorpresa del mes. Si se podrá ver reflejado como un beneficio para los consumidores sólo depende de la disponibilidad de unidades, pero es llamativo ver que los modelos más básicos, los Onix Joy y Onix Joy Plus, han sido los únicos que han tenido una pequeña actualización de precios del 4,6% pasando de $7.260.900 a $7.596.900. Sin embargo, el resto del portafolios de Chevrolet, incluyendo el SUV Tracker y la línea completa de Cruze, ambos producidos en Alvear, Santa Fe, no tuvieron ningún aumento de precios, y se mantienen en el mismo valor que habían publicado en septiembre.

Aunque sus ventas están centradas en un alto porcentaje en el SUV argentino Tracker, Chevrolet decidió mantener todos los precios de septiembre salvo en los dos modelos de acceso del Onix, que aumentaron un 4,6%

Hay una situación particular que se da en varios de sus modelos, y es que ya habían alcanzado el tope para no pagar el impuesto a los autos de lujo, por lo que no pudieron subir y quedaron en la puerta de los 10,5 millones de pesos. Es el caso de las tres de las versiones de Tracker, que ya estaban entre los 9,4 y los 10,2 millones de pesos. Pero tampoco aumentó la versión Premier automática, que costaba $16.965.900 y estaba lejos de los 19,3 millones para no pasar a la escala 2 del impuesto, pero sin embargo la han dejado con el mismo precio sin actualización alguna.

Mismo caso podría aplicarse a las pick-up. Tanto la compacta Montana como la mediana S10, que por ser utilitarios no pagan el impuesto interno. La primera es la que tiene su modelo LTZ en Precios Justos, con lo cual su precio de $16.867.900 no podía alterarse, pero la versión Premier tampoco aumentó y se mantiene en los $18.105.900. En el caso de las S10, toda la línea mantiene el mismo precio de septiembre también en octubre.

Los números de ventas de S10 son bajos en comparación con la disputa entre Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger, pero también están lejos de los volúmenes de venta de Renault Alaskan y Nissan Frontier. Podría ser una estrategia de GM dejar la S10 en el mismo precio para darle más competitividad, pero también ocurrir que después de haber aplicado aumentos mayores en los meses anteriores, Chevrolet haya decidido mantener sus precios para equilibrar sus productos respecto a la competencia. La marca no hizo comentarios al respecto ante la consulta de Infobae.