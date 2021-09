Las razones para hacer un curso de perspectiva de género antes de obtener la licencia de conducir

Las mujeres al volante tienen fama de ser más cuidadosas y respetuosas de la normativa. Falso, pero habitual

“Las mujeres somos más respetuosas de las normas de tránsito”; “Los hombres creen que son todos corredores de autos” o “Cada vez que hay un accidente grande, hay un hombre involuvrado”, dicen ellas.

“Los hombres no tenemos miedo al manejar”; “las mujeres conducen muy lento” o “Las mujeres van pensando en cualquiero cosa menos en el tránsito” , argumentan ellos.

Sin embargo también hay casos como “Mirá esa, la maniobra que hizo!... Ah, no. No era una mujer la que manejaba, era un hombre”, o “Perdón, no te ví. Estaba mirando por el espejo que mi hijo se estaba portando mal atrás y cuando ví que frenaste ya era tarde”, también existen.

Uno de los prejuicios habituales es que en los accidentes de tránsito, siempre hay un hombre involucrado. Falso pero habitual

La realidad es que por más prejuicios que existan, ni todos los hombres manejan más rápido e imprudentes, ni todas las mujeres manejan más lento y más cuidadosas.

Con el fin de repensar esos conceptos que pueden perjudicar la conducción y la vida social de la próxima generación de conductores, desde julio se incluyó en el curso virtual para tramitar la licencia de conducir, una sección sobre perspectiva y violencia de género. Pero, ¿Cómo se ve la conducción? ¿Se considera que hay hábitos machistas al conducir?¿Es aceptada esta temática en el curso para los principiantes?

El Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial, realizó un sondeo telefónico en hogares de CABA y el Gran Buenos Aires para indagar sobre el tema.

Hay comportamientos habituales que ponderan una actitud machista al volante, aunque cada vez parece equilibrarse más y el curso de perspectiva de género buscar mejorarlo más aun

En primer lugar, preguntó si en Argentina las personas tienen, generalmente, hábitos y conductas machistas y discriminatorias de género cuando manejan.

En esta primera consulta, siete de cada 10 encuestados sostuvieron que sí. El 31,3% dijo que los hábitos son muy machistas y el 39,9% que son bastante machistas. El resto eligió la opción de relativizarlo y señalar que solo un poco en un 16,5%, y que no tienen hábitos machistas, un 5,3%. El 7% restante eligió la opción de no saberlo con certeza.

Teniendo en cuenta la edad de los encuestados, el 48% de los menores de 29 años y el 32% de los adultos entre 50 y 64 años, eligieron que las conductas eran “bastante machistas”. Y entre quienes prefirieron decir que “no tienen hábitos machistas”apenas el 1,9% eran menores de 29 años pero el 7,9%, mayores a los 65 años.

Si la evaluación se hace teniendo en cuenta el género, el 76% de las mujeres sostuvo que las conductas al manejar eran “muy o bastantes machistas y discriminatorias” , mientras que los hombres que lo afirmaron fueron un 66%.

Conducir un automóvil no distingue género, de modo que la obtención de la licencia también debe incluir una igualdad de trato entre conductores

La segunda pregunta tenía que ver con la opinión respecto a cómo conducen hombres y mujeres. En esta pregunta, el 66% sostuvo que las mujeres conducen igual que los hombres ; el 24% que lo hacen mejor y el 8% que ellas son peores conductoras que ellos. El resto no eligió ninguna opción.

Por último, se consultó si se estaba de acuerdo con la medida de incluir capacitación sobre perspectiva y violencia de género en el curso virtual para tramitar la licencia. Como resultado, el 51.1% indicó estar de acuerdo; el 34,9% sostuvo estar en desacuerdo; y el 14 dijo no tener una opinión sobre el tema.

Antes de rendir el examen prático, los nuevos condutores deben realizar un curso virtual que consta de varios capítulos

Si se observa el género de los consultados no hubo grandes diferencias: el 53,1% de las mujeres dijo estar de acuerdo, al igual que el 48,8% de los varones. En la opción “desacuerdo” la brecha fue más amplia: el 30,9% de las mujeres no concuerda con la medida, mientras que en los hombres, el porcentaje fue del 39.4%.

“Que la mayoría de los mujeres y los hombres vean que existen hábitos machistas al volante, nos debe alertar en que hay conductas que se debe modificar de manera urgente. Desde CECAITRA hacemos permanente hincapié en el respeto al salir a la calle como peatón y como conductor, sin distinción entre hombres y mujeres. Solo si somos respetuosos podremos lograr un tránsito más seguro y ameno”, sostuvo Facundo Jaime, vocero de la Cámara empresarial.

“La mayoría de los encuestados opinó que hombres y mujeres conducen de la misma manera, aunque se suele vincular a las mujeres con un exceso de prudencia y/o paciencia al manejar , lo que no es una valoración negativa, sino todo lo contrario. Un conductor o una conductora que lo haga con atención, responsabilidad y con conciencia vial es elemental para evitar un siniestro”, explicó Jaime.

El curso obligatorio tiene distintas instancias, y desde julio, una de ellas es la de perspectiva y violencia de género

“Es llamativo que 3 de cada 10 mujeres no esten de acuerdo con esta medida de incluir capacitación sobre perspectiva y violéncia de género , que busca repensar ideas, y brindar herramientas para erradicar las desigualdades que se ven a diario en el tránsito. Tener una capacitación así, no solo mejorará la conducta al volante, sino en todos los ámbitos, ya sea familares, amistosos, laborales o de esparcimiento, en los que se socialice”, expresó el vocero de CECAITRA.

Según lo indicó el Ministerio de Transporte de Nación en el inicio del curso sobre violencia de género “el escenario vial actual está atravesado por estereotipos culturales que inciden directamente en el comportamiento naturalizado de las y los conductores al volante, donde habitualmente se ponderan las conductas de los hombres por sobre las de las mujeres”.

Vale mencionar que si bien el curso es obligatorio para iniciar el trámite de la obtención de la licencia de conducir para los pincipiantes, no cuenta con una instancia de evaluación. El objetivo de la incorporación de la temática es “concientizar sobre las maneras de circular y visibilizar las conductas riesgosas que, con raíz en una cuestión de género, tiene serias implicancias en la vida de quienes conducen y en la de los demás”, tal como lo explica el Organismo nacional.

Por otro lado, quiénes solamente deben renovar su licencia quedan apartados de la necesidad de hacer el curso perspectiva y violencia de género, como si, entre las personas que conducen desde hace años, no existiera la discriminación de género, algo que podría evaluarse para incorporar al momento de revalidad una licencia ya existente.

