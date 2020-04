Las confirmaciones al respecto aún no fueron oficializadas. “Juntos estamos trabajando en nuestros planes para la ambiciosa colaboración global entre Ford y VW a través de vehículos eléctricos y autónomos, furgonetas y pick-ups medianas”, dice por un lado Volkswagen. “Los planes de Ford para la Ranger en Sudamérica no han cambiado y estamos comprometidos en ser competitivos en el segmento de pick-ups medianas en la región. No hacemos comentarios sobre el negocio de otras empresas”, explica Ford por su parte.