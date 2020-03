En la edición 2019, quien se alzó con el premio de World Car of the Year fue el SUV eléctrico Jaguar I-Pace, que además también se consagró en Europa con el título de Car of the Year. Habrá que ver si este año el Peugeot 208, que ya viene con el título europeo, consigue llevarse también el galardón por el que compite en la terna del Mejor Diseño. El año pasado, además, el McLaren 720S fue premiado entre los deportivos de alta performance. El Audi A7 fue el ganador entre los autos premium, y el Suzuki Jimny entre los urbanos. La I-Pace también triunfó en la categoría verde, ausente este año, y en la de mejor diseño.