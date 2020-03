Berta Ringer, tal su apellido de soltera, condujo un vehículo que podía desarrollar una velocidad de 16 kilómetros por hora, gracias a un motor que tenía 0,9 caballo de potencia. No alcanzó, porque la vida (o la muerte) no se lo permitió, ver cómo una mujer se animaba a plantarse con fiereza frente a los hombres, en un ambiente áspero, abrasivo y machista por antonomasia como lo es la competición. No era alemana, sino italiana: María Teresa de Filippis fue la primera mujer que se permitió cumplir con su sueño de conducir un Fórmula Uno.