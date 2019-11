-Aún no. Lo que se va a montar en Palomar es una plataforma que es una maravilla tecnológica. Se la denomina plataforma multienergía y representará una ventaja competitiva para la Argentina. Quiero recalcar que no invertimos en una plataforma solo por seis meses, y tampoco para irnos en dos años. Cuando invertimos en este país y en esta plataforma es porque queremos crear un movimiento de exportación significativo, que favorezca a las empresas argentinas, porque yo me siento argentino. Les digo que no son pocos millones de dólares los que hemos invertido. La Argentina forma parte de la iniciativa de Peugeot, una marca con 200 años, que ya está planificando cómo serán los próximos 200.