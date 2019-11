Y sobre la base del mismo modelo, el X-Trail, lanzó la producción limitada de 5.400 unidades del Nissan Rogue One, que fue lanzado en forma simultánea con el estreno del spin off Rogue One: a Star Wars story, en 2017. Los compradores, 5000 en Estados Unidos y 400 en Canadá, tenían no sólo un SUV con sellos y logotipos de la película, sino que además les regalaban una réplica en tamaño real de los cascos usados por los troopers de la Primera Orden, en la tercera trilogía.