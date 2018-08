La realidad es otra. Los planes de producción de vehículos de cuatro ruedas se cancelaron. Y en el Parque Industrial General Savio, donde se ensamblan motos de la marca, hubo suspensión de personal. "Esta crisis no es de Mar del Plata, sino nacional. Tiene que ver con una baja demanda que hay en todas las terminales automotrices en general. En todas las provincias, se está produciendo esta situación. Lo interesante es que las empresas están haciendo un esfuerzo para no despedir trabajadores. Están suspendiendo personal para no tener otro problema que es el sobre-stock, entre otras cosas", dijo el secretario de Desarrollo Productivo y Modernización del municipio, Massimo Macchiavello, al medio marplatense 0223.