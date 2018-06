Pero esa falta de reconocimiento a los peligros de conducir alcoholizado obedece a tres razones: el sentimiento individual de excepción ("a mí no me va a pasar") reforzado por la creencia de saber controlar los efectos; el rol preponderante del alcohol en su vida social y la nula percepción del miedo a la sanción y al control vial de conducir alcoholizado que no ataca su consumo ni despierta su prevención.