Tantas similitudes tiene con Iron Man que hasta hizo un cameo en una de las películas que protagoniza Robert Downey Jr. El rey de la innovación ahora se desafía y hace un "all in" con sus ingresos. Igual, no va a pasar hambre: ya tiene un patrimonio de USD 21.000 millones. Pero está claro que este desafío nada tiene que ver con los billetes: este "a todo o nada" a favor del éxito de Tesla es, sin dudas, la mayor motivación de Musk.