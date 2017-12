El 15 de julio de 2013, el padre Renzo Zocca, párroco de Santa Lucía de Pescantina, provincia de Verona, le había ofrecido a modo de ofrenda un Renault 4L que ya no usaba. El 10 de agosto de ese año el Papa se comunicó, le preguntó si estaba seguro de querer regalárselo, si no le servía a otra persona y se preocupó por si él no tenía otro auto para moverse. "Reconocí enseguida la voz. Así, después de haberle escrito una carta comentándole la posibilidad de cederle mi viejo auto, él me llamó y nos pusimos de acuerdo", explicó Zocca.