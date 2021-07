Santa Ana 2021 Confia en Nuevo Presidente de El Salvador

(ATR) El Olimpismo salvadoreño espera contar con el respaldo del nuevo presidente electo de la República, Nayib Bukele, en su aspiración de conseguir la sede de los I Juegos Panamericanos Junior patrocinados por Panam Sports.

La ciudad salvadoreña de Santa Ana se postuló oficialmente junto a Cali (Colombia) y Monterrey (México) para realizar estos nuevos Juegos continentales en 2021.

La sede ganadora se anunciará durante la reunión del Comité Ejecutivo de Panam Sports los días 27 y 28 de marzo en San José, Costa Rica.

El presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), el ingeniero Eduardo E. Palomo, reveló a Around the Rings que aún no ha conversado con el nuevo mandatario sobre la candidatura pero sí con personas de su futuro gabinete.

"Obviamente he estado sosteniendo conversaciones que me hacen pensar que el proyecto de Santa Ana se refuerza" admitió el ex remero y dirigente olímpico.

"La candidatura viene en línea con las propuestas de la campaña presidencial de apoyo al deporte y naturalmente una de las intenciones es mover importantes eventos a otras ciudades y descentralizarlos de la capital" dijo Palomo

"Considero que con el nuevo gobierno habrá una influencia positiva en la candidatura" afirmó.

En menos de un año Nayib Bukele se inscribió en tres partidos políticos. Expulsado en 2017 del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se unió al Cambio Democrático de centroizquierda, que fue clausurado por el Tribunal Electoral, por lo que, como última alternativa, se fue al derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) con el que triunfó hace dos semanas.

A los 37 años Bukele, descendiente de palestinos, se convirtió en el presidente más joven de la historia de su país, para quebrar la hegemonía del izquierdista FMLN y la ultraderechista Alianza Republicana (ARENA) que gobernaron entre 1989 y 2019.

Durante su campaña se comprometió a impulsar el deporte a largo plazo mediante una propuesta que beneficiaría a cientos de atletas de diferentes ramas deportivas.

Según Bukele, el "Plan de Desarrollo Deportivo y Recreativo" se ejecutará en el período de 2019 hasta 2039 con un incremento del presupuesto que actualmente es de 12 millones de dólares.

Además de sus ideas, el presidente electo está conectado al deporte a través de su hermano, Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, y Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de la capital, San Salvador.

En enero de 2017 Yamil Bukele optó por la presidencia del Comité Olímpico Salvadoreño en elecciones ganadas por el Ingeniero Palomo para un tercer mandato hasta 2020. Palomo fue electo por primera vez en 2008.

Palomo confía estar en San José, Costa Rica, con la documentación de apoyo del gobierno en transición –que asumirá el 1 de junio- como otro espaldarazo a la candidatura de Santa Ana, ciudad a 64 km de San Salvador.

Un día antes de su diálogo con ATR, Palomo, junto a la alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, anunció en conferencia de prensa la candidatura oficial de la llamada "Ciudad Morena".

"Creo que somos la ciudad más activa" dijo el dirigente olímpico en alusión a la puja con las otras dos candidatas.

"Santa Ana no solo es la ciudad bella por su arquitectura, sino la mejor opción, por la cercanía de las sedes deportivas en un radio de 15 kilómetros y por su propuesta de 0 en la huella de carbono",comenta.

Los únicos deportes fuera de Santa Ana serían surf, clavados, ciclismo y hockey sobre césped.

De ganar la sede, Santa Ana haría historia al convertirse en la primera ciudad de Centroamérica en auspiciar unos juegos multideportivos continentales.

San Salvador ha organizado los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1935 y 2002 y los Juegos Centroamericanos de 1977 y 1994.

En 2021 El Salvador también organizará sus terceros Juegos Centroamericanos en la ciudad de Santa Tecla.

"Estos Juegos Panamericanos Junior fueron creados para darle oportunidad a una nueva generación de atletas para que puedan continuar con su desarrollo deportivo y aspirar a clasificaciones en sus categorías" comentó Palomo.

"Pero también para permitir que otras ciudades que no podrían albergar Juegos Panamericanos mayores por sus exigencias, lo puedan hacer" añade.

Otorgarle la sede a Santa Ana, dice, "iría alineado con la Agenda 2020 del COI de llevar diversidad y ampliar el espectro".

Los Juegos se han diseñado para deportistas entre 18 y 21 años.

Para 2021 esta ciudad estaría esperando unos 4.500 atletas con dos alternativas por decidir por Villa Panamericana: alojamiento en colegios y universidades o en un nuevo proyecto de desarrollo urbanístico .

Pero primero habrá que esperar por Panam Sports dentro un mes y antes, por su visita de inspección dentro de una semana encabezada por su secretario general, el mexicano Ivar Sisniega.

"Son tres ciudades de países con mucho prestigio y tradición en el deporte. Creo firmemente, como lo he dicho siempre, que este va a ser un proyecto emblemático para el desarrollo en el deporte en América, específicamente para el desarrollo de las nuevas generaciones", ha señalado el presidente de Panam Sports, el Neven Ilic.

Reportado porMiguel Hernandez.