Panam Sports Inspecciona Candidatas a I Juegos Junior

(ATR) Luego de la presentación oficial este martes de la candidatura de Cali para los I Juegos Panamericanos Junior las autoridades colombianas proseguirán las próximas horas con sus esfuerzos por convencer a los representantes de Panam Sports de las virtudes de la ciudad para ser la sede de 2021.

Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano y de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), junto a miembros de la entidad estatal COLDEPORTES, de la Gobernación del Valle de Cauca y de la Alcadía de Cali, dieron la bienvenida a la Comisión Especial de Evaluación de Panam Sports encabezada por su secretario general Ivar Sisniega.

La comisión de inspección de ocho personas estará dos días en Cali.

Jueves y viernes visitarán la ciudad salvadoreña de Santa Ana, la aspirante centroamericana a los Juegos.

Aún no se ha definido la fecha de la supervisión a la tercera candidata, Monterrey, en México, según comentó Sisniega a Around the Rings.

La sede ganadora se anunciará durante la reunión del Comité Ejecutivo de Panam Sports los días 27 y 28 de marzo en San José, Costa Rica.

Los deportistas ganadores durante los I Juegos Junior tendrán el aliciente de la clasificación directa para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023.

El grupo liderado por Sisniega, con experiencia en Juegos Panamericanos desde 1975 cuando debutó como atleta, está compuesto por integrantes del staff de Panam Sports, expertos y representantes de CONs de todas las regiones de América, con amplia experiencia en la organización de megaeventos, y un exponente de la Comisión de Atletas del organismo continental.

"Llevamos en la agenda una lista de requisitos" dijo Sisniega a ATR "vamos a evaluar la infraestructura deportiva, porque la que cuente con más implicará menos inversión"

"Se evaluará la infraestructura hotelera y otras propuestas para alojar a los deportistas así como las facilidades de transporte, los proyectos de ceremonias, en fin, aspectos puntuales tradicionalmente conocidos" apuntó.

El dirigente mexicano, atleta olímpico de pentatlón moderno en los Juegos de Moscú 80, Los Angeles 84 y Seúl 1988, afirmó que se analizará el apoyo con que cuentan las candidaturas por parte de los gobiernos nacional y local.

"Queremos tener también una buena sensación del respaldo que se tiene y cómo se cumple con todos los objetivos importantes para estos Juegos" agregó.

Panam Sports espera que gracias a estos nuevos Juegos se garantice una continuidad de desarrollo para los deportistas entre 18 y 21 años y se incentive en los paises del continente la inversión en la preparación de futuras generaciones atléticas.

También aspira a la diversificación de las sedes y que las puertas se abran a ciudades de las diferentes regiones del hemisferio para la organización de juegos multideportivos no necesariamente con las mismas exigencias de los Panamericanos mayores.

Otros proyectos como los Juegos Panamericanos de la Juventud y los de Playa están en estudio en este momento.

No obstante, Sisniega llamó la atención que para Panam Sports la principal responsabilidad es la garantía de las mejores condiciones para los deportistas entre las pretendientes a organizarlos .

La Comisiؚón de Evaluación buscará "descubrir las fortalezas y debilidades de cada candidatura"dijo el dirigente deportivo continental.

Además de Campeonatos Mundiales de Ciclismo, Cali ha organizado otros eventos de envergadura como los Juegos Panamericanos de 1971 y los Juegos Mundiales en 2013.

Monterrey quiere reforzar su imagen como una capital deportiva de México más allá de sede tradicional de juegos de la NBA, la NFL y la MLB, y de su experiencia en el fútbol, béisbol y en el auspicio de cinco años seguidos de la Champ Car World Series , y de las 10 ediciones del Abierto Monterrey de la WTA.

Mientras, Santa Ana confía convertirse en la primera ciudad centroamericana de la historia en organizar unos juegos panamericanos que confirme los nuevos postulados olimpicos de la diversidad.

