La nueva joya de Madrid: un centro de entrenamiento deportivo para refugiados

(ATR) Madrid luchó en los últimos 20 años tres veces para ser sede de los Juegos Olímpicos y fracasó las tres, Londres, Río de Janeiro y Tokio se llevaron el premio. Razones de sobra para que en la capital española se apagara un tanto el espíritu olímpico. Nada de eso, todo lo contrario: Madrid inauguró esta semana un centro de entrenamiento deportivo que es, recalcan sus impulsores, "único en el mundo", porque es "el primero dedicado a los refugiados".

"Hace cuatro años, cuando conocí el mundo de los refugiados, se me cayó el alma a los pies. Es un mundo duro, duro. Por eso estoy tan orgulloso de haber montado el primer centro de entrenamiento de refugiados del mundo", explicó Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), en diálogo con Around the Rings.

El centro deportivo para refugiados, instalado en Getafe, una ciudad que forma parte del área urbana de Madrid, fue inaugurado este miércoles. En la ceremonia se hizo presente por vías virtuales Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), con un mensaje de elogio a la iniciativa de Blanco.

"Este hito del deporte español y mundial demuestra que el Comité Olímpico Español es un inmejorable ejemplo de poner el deporte al servicio de la humanidad. Este centro deportivo es el perfecto ejemplo de cómo el movimiento olímpico puede apoyar en la resolución de las crisis humanitarias (...). Este centro demostrará que los refugiados son seres humanos queridos", dijo el alemán en un mensaje grabado en video.

Los inminentes Juegos de Tokio 2020 volverán a contar con un equipo de refugiados, como sucedió en ediciones anteriores. En esta ocasión serán 29 competidores provenientes de 13 países y que competirán en 11 deportes.

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro español de Cultura y Deporte, explicó por qué el nuevo centro de entrenamiento para refugiados lleva el nombre de Alejandro Blanco y por qué su inauguración fue es un momento especialmente emocionante para él.

"Es emocionante porque es aquí en Getafe, ciudad donde estudié y viví. Porque lleva el nombre de Alejandro Blanco, todo un referente del deporte español, alguien con luz y con humildad que siempre busca la solución. Que lleve su nombre es un reconocimiento merecido".

Blanco destacó que España recibe "60.000 refugiados al año" y que el nuevo "Centro deportivo Alejandro Blanco" acogerá a 200 para entrenarlos en múltiples disciplinas deportivas. El presidente del COE mencionó el caso de una refugiada africana que lo impactó especialmente.

"Hicimos un video, y hacia el final aparece una niña sonriente a más no poder, que se pega un panzazo al saltar al agua. Yo digo en el video que este es el salto que se va a poner de moda en los próximos Juegos, y todos nos reímos. Pero añado: la mitad de los que están aquí han pasado el Estrecho de Gibraltar en patera (embarcación precaria), sin saber nadar. Se han muerto sus familiares. Nos costó dos semanas que los refugiados se metiesen en la piscina por el pavor que le tenían al agua".

"Y esa chica tan graciosa, que es de Nigeria, ha sido multiviolada. Se me pone la piel de gallina. Ese es el mundo duro de verdad, y el deporte les da la posibilidad de integrarse".

Blanco aseguró que el centro deportivo que lleva su nombre fue construido "sin dinero público" y con aportes del COI, el COE, tres federaciones deportivas internacionales, una universidad y la empresa Technogym, que aportó las máquinas para el gimnasio. Los terrenos para emplazar el centro fueron cedidos por el ayuntamiento de Getafe.

Según el COE, "el polideportivo tiene una superficie de 700 metros cuadrados compuestos por tres salas. Una de ellas estará equipada con un tatami cedido por la Federación Internacional de Judo; otra será polivalente; y la tercera estará destinada a musculación y estará equipada con máquinas de Technogym de última generación. Este pabellón posee también dos zonas de vestuario y un almacén para material. Por último, las instalaciones se completarán con una pista exterior polideportiva destinada a practicar baloncesto, fútbol sala y balonmano".

Blanco se preocupó por enfatizar que el centro de entrenamiento apunta antes que nada a la integración social de los refugiados.

"Cuando llegan como refugiados evidentemente no tienen aún el nivel para competir, pero que se entrenen y lo hagan junto con la gente del pueblo... solo eso ya merece la pena".

"Apareció un chico refugiado en Huelva que quería que le hiciésemos una prueba de 800 metros, un boxeador en Portugal que se ha enterado de esto y pidió que le hagamos la prueba. Cada jueves hemos organizado, durante un año y medio, un partido de fútbol de un equipo de refugiados versus el tercer equipo del Getafe. Y ahora ya tenemos el centro: queremos que sea un escaparate para aquellos que tengan la oportunidad de competir el día de mañana".

Reportado por Sebastián Fest

